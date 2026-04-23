La Financière agricole du Québec célèbre son 25e anniversaire de création

LÉVIS, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Depuis un quart de siècle, les équipes de La Financière agricole du Québec (FADQ) mettent leur savoir-être et leur savoir-faire au bénéfice des productrices et des producteurs agricoles du Québec. C'est avec engagement et détermination qu'elles soutiennent, dans une perspective de développement durable, le secteur agricole et agroalimentaire.

Depuis maintenant 25 ans, La Financière agricole du Québec (FADQ) s’impose comme un partenaire incontournable du milieu agricole et agroalimentaire partout au Québec. (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

La Financière agricole a été créée en 2001 à la suite des réflexions menées lors de la Conférence sur l'agriculture de 1998 et du Rendez-vous des décideurs de 1999. Elle est issue du regroupement de la Société de financement agricole et de la Régie des assurances agricoles du Québec. Cette nouvelle organisation a permis de moderniser les outils de financement et d'assurance, tout en regroupant l'expertise gouvernementale consacrée au milieu agricole. Soutenue à la fois par les productrices et producteurs et les autorités gouvernementales, elle s'est donné pour mission d'offrir des produits et des services de qualité pour aider les entreprises agricoles à mieux gérer leurs risques. Cette vocation continue de guider ses actions aujourd'hui.

Au fil du temps et à travers les défis rencontrés, l'expertise et l'engagement des équipes demeurent. Vingt-cinq ans après sa création, La Financière agricole du Québec demeure plus pertinente que jamais. Elle continue d'évoluer et de s'adapter, fière de pouvoir compter sur des partenaires attentifs aux besoins des productrices et des producteurs et sensibles aux enjeux agricoles de toutes les régions du Québec.

Citations

« Nous soulignons aujourd'hui le 25e anniversaire de La Financière agricole du Québec, une étape marquante qui témoigne de son engagement envers le secteur agricole. Ce moment est l'occasion de saluer le travail remarquable de tout le personnel et de le remercier pour sa contribution essentielle. À travers les défis et opportunités, l'organisation a toujours su répondre présent et démontrer sa pertinence. Cet anniversaire est l'occasion de mettre en lumière son rôle stratégique auprès des productrices et des producteurs. La Financière agricole poursuit sa mission et regarde vers l'avenir afin de continuer d'accompagner le milieu dans ses transformations et ses ambitions. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Depuis sa création, La Financière agricole du Québec a su tisser des liens durables et de confiance avec les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. Elle s'est affirmée comme un partenaire incontournable en s'inscrivant étroitement dans la mise en œuvre des objectifs que le Québec s'est fixés avec la Politique bioalimentaire, soit de renforcer l'autonomie alimentaire en développant un secteur bioalimentaire prospère, durable et compétitif. Grâce au professionnalisme des équipes de l'organisation, les entreprises peuvent compter sur son soutien indéfectible. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Acteur clé dans la création de La Financière agricole du Québec, l'Union des producteurs agricoles est fière d'avoir contribué à doter le secteur agricole d'un levier solide pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, qu'il s'agisse des changements climatiques, de la volatilité des marchés ou du soutien aux projets de la relève et au transfert d'entreprises. Vingt-cinq ans plus tard, nous demeurons engagés à soutenir son évolution au bénéfice des productrices et des producteurs, car l'autonomie et la sécurité alimentaire du Québec sont profondément liées à la rentabilité et à la pérennité des entreprises agricoles d'ici. »

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

Depuis 2001, La Financière agricole du Québec, c'est :

Plus de 22 000 entreprises accompagnées chaque année grâce à des interventions en financement, en assurance et en protection du revenu adaptées aux réalités du terrain;

25 ans d'appui aux producteurs lors des crises majeures, des inondations aux sécheresses en passant par la pandémie et les épizooties, pour assurer la résilience du secteur agricole québécois;

Plus de 30 G$ injectés dans l'économie québécoise afin de soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises agricoles et agroalimentaires;

550 M$ versés en aide financière pour soutenir celles et ceux qui contribuent quotidiennement à l'offre alimentaire du Québec;

300 M$ investis pour soutenir 13 000 entreprises de la relève agricole au cours des 25 dernières années, dont plus de 3 400 issues de l'entrepreneuriat féminin;

Plus de 10 G$ versés en indemnités ASRA depuis 25 ans, grâce à un fonds de stabilisation cofinancé par les productrices et producteurs et le gouvernement du Québec;

Un fonds d'assurance récolte de plus de 1,7 G$ auquel les entreprises et les gouvernements provincial et fédéral ont contribué, entièrement consacré aux indemnités versées aux entreprises pour les protéger contre les aléas climatiques et les phénomènes naturels incontrôlables;

Un leadership en gestion des risques reconnu, notamment avec Agri‑Québec, un programme d'autogestion unique au pays ayant mobilisé près de 1,5 G$ depuis 2008.

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Information :

Karine Groleau

Conseillère en communications et relations publiques

La Financière agricole du Québec

418 834-6866, poste 6559

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SOURCE La Financière agricole du Québec