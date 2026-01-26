Programmes d'assurance et de protection du revenu - Versements du Programme d'assurance récolte et du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

LÉVIS, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Au cours du mois de janvier, La Financière agricole du Québec (FADQ) versera des indemnités aux producteurs et productrices de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d'assurance récolte (ASREC) ainsi que des compensations aux producteurs et productrices d'agneaux en vertu du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA).

ASREC - Producteurs et productrices de foin et de pâturages

La saison 2025 a été caractérisée par un hiver et un printemps globalement favorables à la survie et à la croissance du foin, tandis qu'une absence de précipitations, combinée à des épisodes de chaleur, a affecté la quantité de foin récolté lors de la deuxième moitié de saison. Selon les observations rapportées par nos nombreuses fermes partenaires, il a été possible de constater une très grande variabilité dans les récoltes à l'intérieur d'une même région.

Le 22 janvier dernier, un peu plus de 4,15 millions de dollars ont été versés à 1 268 entreprises de foin et de pâturages. Ce versement considère l'ensemble des fauches, des options de coupes et des causes de dommages ainsi que le traitement des situations exceptionnelles.

ASRA - Producteurs et productrices d'agneaux

Comme dans plusieurs productions du secteur des viandes, les revenus de marché du secteur ovin ont progressé au cours de l'année 2025. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour des entreprises qui font face à une hausse des coûts de production depuis quelques années.

Le 28 janvier prochain, une deuxième avance de compensation sera versée pour l'année d'assurance 2025. Cette avance s'élève à 1,8 M$, ce qui représente un montant net de 5,20 $ par agneau et 0,1258 $/kg d'agneau vendu. Ce second versement porte le montant net versé pour l'année 2025 à 4,2 M$.

Citation

« La Financière agricole met à la disposition des entreprises des solutions d'assurance pour faire face aux pressions climatiques et économiques. Grâce à l'engagement de notre personnel et à l'évolution de nos programmes, nous plaçons la réalité du terrain au cœur de nos actions. »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Programme d'assurance récolte

L'évaluation des dommages est effectuée de façon collective. Les indemnités versées correspondent aux pertes moyennes ainsi évaluées pour votre territoire de station météo ou pour votre zone géographique.

Après avoir analysé les données météorologiques, la FADQ a calculé les pertes moyennes pour le foin et les pâturages.

Ce programme, cofinancé par les producteurs et productrices ainsi que par les gouvernements du Québec et du Canada, fait actuellement l'objet de travaux visant à répondre adéquatement aux changements climatiques et à l'évolution des pratiques agricoles.

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Liens connexes

SOURCE La Financière agricole du Québec

Renseignements : Karine Groleau, Conseillère en communication et relations publiques, La Financière agricole du Québec, 418 834-6866, poste 6559, [email protected]