Trame verte et bleue du Grand Montréal - Inauguration de la plage urbaine de Verdun

Réalisée dans un souci de protection de l'environnement et de développement durable, la plage urbaine de Verdun accueillera les baigneurs dès le 22 juin, offrant aux Montréalais et aux Verdunois un accès privilégié au fleuve Saint-Laurent et à ses rives. La plage sera accessible universellement grâce à l'aménagement d'un sentier de béton reliant l'entrée du site et la zone de baignade. Les aménagements en paliers et les percées visuelles permettront aux visiteurs de mieux apprécier la proximité du fleuve et de vivre une grande variété d'expériences ludiques avec des toboggans, un mur d'escalade, des hamacs et des aires de sable. Une digue de roches et une zone de sable ceinturée d'un enrochement dans le fleuve assureront une baignade en eau calme.

La plage urbaine de Verdun, qui s'ajoute aux quelque 150 sites que compte aujourd'hui la Trame verte et bleue du Grand Montréal, fait partie des projets inscrits au Plan de l'eau de la métropole. Ce projet avait été retenu comme prioritaire au terme de consultations citoyennes. De pareilles rencontres ont été tenues auprès de la communauté autochtone de Kahnawake afin d'assurer que le projet soit mis en œuvre dans une perspective de développement durable, respectant notamment les périodes d'habitat des poissons et de nidification des oiseaux.

« Je suis vraiment ravie que ce projet se soit réalisé et que les baigneurs puissent maintenant profiter du fleuve Saint-Laurent et de ses berges en toute sécurité. En plus de mettre en valeur un milieu naturel luxuriant, la plage urbaine de Verdun vient enrichir la Trame verte et bleue du Grand Montréal avec un site exceptionnel tout en contribuant à renforcer l'attractivité récréotouristique et économique de la région pour le plus grand bénéfice de toute la collectivité », a déclaré Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Nous avons besoin, collectivement, de projets de revitalisation conçus de manière à améliorer la qualité de vie de la population et à embellir la ville dans le respect de l'environnement et des espèces. Le projet de la plage urbaine de Verdun est en droite ligne avec la volonté de notre gouvernement de repenser l'aménagement urbain. Cette zone riveraine est une oasis de fraîcheur dont nous avons tant besoin et qui permettra aux citoyens de la région métropolitaine de se réapproprier le Saint-Laurent, une richesse collective », a mentionné Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.



« Je suis très fier de la concrétisation de cette première plage située en milieu urbain de Montréal et sur les berges de Verdun, un lieu déjà très apprécié et fréquenté par la population. La nouvelle plage de Verdun est l'endroit tout indiqué pour se prélasser au soleil, faire une baignade, s'amuser en famille ou entre amis ou simplement admirer la vue imprenable du fleuve Saint-Laurent. À proximité de ce site, nous retrouvons plusieurs installations récréatives et de nombreux commerces, ce qui contribuera à bonifier davantage l'expérience que vivront les usagers. L'aménagement de ce lieu enchanteur consolide le pôle culturel, sportif et récréatif qui se développe tout particulièrement dans ce secteur de l'arrondissement », a souligné le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

« Historiquement, avec la construction de la voie maritime, la communauté Mohawks de Kahnawake a perdu l'accès qu'ils avaient au fleuve Saint-Laurent et à la pêche. Ce manque d'accès a eu des conséquences importantes pour le peuple Mohawks. L'échange d'expertise et l'assistance reçus de l'arrondissement de Verdun lors des consultations sur la plage nous ont permis de faire reconnaître ces impacts et de les accompagner dans la réalisation de ce projet », a indiqué le grand chef du Conseil de bande de Kahnawake, Joseph Tokwiro Norton

L'arrondissement a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la faune et des Parcs, afin d'obtenir les divers permis et autorisations pour réaliser le projet, ainsi qu'avec le ministère des Pêches et Océans Canada pour effectuer les travaux dans le littoral. Des baies et des herbiers aquatiques seront aménagés l'an prochain afin de bonifier l'habitat des poissons aux abords de la plage. Par ailleurs, plus de 12 000 végétaux ont été plantés dans le cadre de ce projet : arbres, arbustes, vivaces, graminées, fougères, etc.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, a été rendu possible grâce à une contribution financière de 4,4 M$ octroyée à parts égales par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Le projet, qui a nécessité un investissement de 1,6 M$ de l'arrondissement de Verdun, a également bénéficié d'un soutien financier de 1 M$ de la Ville de Montréal.

La plage ouvrira officiellement le samedi 22 juin à 10 h. Elle sera ouverte 7 jours sur 7, de 10 h à 19 h, jusqu'au 2 septembre prochain.

Située derrière l'Auditorium de Verdun, la plage bénéficie d'une excellente desserte en transport en commun, avec la station de métro de l'Église à proximité et la présence de deux circuits d'autobus (lignes 37 et 12). Elle est également accessible en vélo par la piste cyclable des berges.

Pour des informations complémentaires sur la plage urbaine de Verdun, les citoyens peuvent consulter le site Internet de l'arrondissement de Verdun : ville.montreal.qc.ca/verdun/plage.

Axée sur la protection de l'environnement, la Trame verte et bleue a pour objectif de permettre aux citoyens et aux visiteurs du Grand Montréal d'accéder et de profiter des milieux naturels protégés. La Trame favorise le transport actif et intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, contribuant ainsi à son attractivité. Grâce aux efforts et au programme de financement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ces sites sont de plus en plus nombreux et continueront de se multiplier au cours des prochaines années, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus à l'échelle du Grand Montréal. Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Communauté métropolitaine de Montréal au www.cmm.qc.ca.

