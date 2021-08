OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à renouveler sa relation avec les peuples autochtones en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération, et le partenariat. S'appuyant sur cet engagement, Etienne Rich, grand chef de la Nation innue du Labrador, et la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, ainsi que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada et la Nation innue du Labrador ont signé deux traités progressifs.

Ces ententes particulières avec les Innus du Labrador sont les premières du genre au Canada et feront progresser la mise en œuvre des droits et des avantages liés aux traités, comme moyen de renforcer la capacité et l'autodétermination des Innus.

L'entente conclue avec Pêches et Océans Canada vise à augmenter la capacité des Innus du Labrador à participer aux pêches commerciales, améliorant ainsi le bien-être économique et aidant à combler l'écart socioéconomique entre la Nation innue et les Canadiens non autochtones.

L'entente entre la Nation innue et Parcs Canada augmentera les opportunités pour les entreprises innues du Labrador, liées à la réserve de parc national Akami-UapishkU-KakKasuak-Monts Mealy, en plus d'aider les Innus du Labrador, à jouer un rôle central dans la gestion coopérative et l'exploitation de la réserve à vocation de parc national, y compris l'intendance partagée de son patrimoine naturel et culturel.

Ces ententes s'appuient également sur une relation de Nation à Nation, et visent à maintenir et à améliorer la santé à long terme des écosystèmes, ainsi que le fondement de la culture et du mode de vie innus sur Nutshimit (la terre), grâce à la conservation collaborative, à la protection, et à l'intendance des ressources des pêches locales et de la réserve de parc national.

« Au nom de la Nation innue, je suis très heureux que nous ayons fait des progrès dans les négociations en cours sur le Traité. Ces traités progressifs sont positifs et représentent d'importantes contributions à la réconciliation en permettant aux Innus d'occuper la place qui nous revient en tant que participants à part entière à la pêche commerciale, et en appuyant le rôle central des Innus dans la planification, la gestion, et l'exploitation de la réserve de parc national Akami-UapishkU-KakKasuak-Monts Mealy. »

Grand chef Etienne Rich, Nation innue du Labrador

« Les peuples autochtones côtiers ont été les premiers intendants des océans, et ils devraient participer pleinement à l'économie bleue que nous créons aujourd'hui. Grâce à cette entente, le Canada et la Nation innue franchiront ensemble un important pas en avant, qui permettra aux membres de leur collectivité de soutenir leur famille grâce à la pêche commerciale. Nos nations continueront de partager leurs connaissances et leurs recherches, en vue d'atteindre notre objectif commun qui vise une pêche durable et productive. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Canada reconnaît que la réserve de parc national Akami-UapishkU-KakKasuak-Monts Mealy fait partie intégrante de Nitassinan, la patrie innue du Labrador, et qu'elle constitue une partie culturelle, historique et naturelle essentielle du patrimoine des Innus. La présente entente fait progresser nos objectifs mutuels de protéger la beauté époustouflante de la réserve de parc national, ainsi que les liens culturels des Innus avec la terre et l'eau, et de les présenter aux visiteurs du Canada et du monde entier. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

« Aider la Nation innue du Labrador à réaliser sa vision de l'autodétermination fait partie de notre voie commune de réconciliation. Les traités progressifs conclus aujourd'hui sont d'importants accomplissements, qui démontrent notre engagement à faire progresser la réconciliation par un dialogue respectueux et constructif. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Il y a environ 3 000 Innus du Labrador qui sont membres des deux collectivités de réserve de Sheshatshiu et de Natuashish , au Labrador . Ils revendiquent des droits et des titres ancestraux sur une vaste région du Labrador .

qui sont membres des deux collectivités de réserve de Sheshatshiu et de , au . Ils revendiquent des droits et des titres ancestraux sur une vaste région du . Un traité progressif est un accord pré-traité juridiquement contraignant, qui vise à respecter l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 sur les droits ancestraux en mettant en œuvre certains éléments du traité.

sur les droits ancestraux en mettant en œuvre certains éléments du traité. L'entente avec Pêches et Océans Canada comprend trois volets : le soutien à l'accès aux pêches commerciales, l'établissement d'un régime de gestion concertée des pêches, et les ressources financières continues pour mettre en œuvre l'entente et appuyer la gestion des pêches innues du Labrador .

comprend trois volets : le soutien à l'accès aux pêches commerciales, l'établissement d'un régime de gestion concertée des pêches, et les ressources financières continues pour mettre en œuvre l'entente et appuyer la gestion des pêches innues du . La Nation innue détient trois entreprises côtières multispécifiques et une entreprise de pêche hauturière avec des allocations de poisson de fond et de crevette. À l'heure actuelle, la nation innue se concentre principalement sur la pêche au flétan du Groenland.

La réserve à vocation de parc national Akami-UapishkU-KakKasuak-Monts Mealy est un paysage de toundra de montagne, de côtes marines, de forêts boréales, d'îles et de rivières, et abrite de nombreuses espèces boréales. Les Innus tiennent cette région comme un lieu sacré et important, où les fondements spirituels, écologiques et pratiques du mode de vie innu ont trouvé leur origine, ont été nourris et préservés. L'entente avec les Innus et Parcs Canada protégera la patrie innue et appuiera la protection continue de la partie culturelle, historique et naturelle du patrimoine des Innus.

