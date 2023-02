TRAGÉDIE À LAVAL - MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 9 février 2023, de l'aube au crépuscule. Le drapeau sera mis en berne à la suite de la tragédie survenue dans une garderie de Laval le 8 février 2023.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches des deux jeunes victimes. Mme Nathalie Roy souhaite également transmettre ses meilleures pensées aux six personnes blessées lors du drame ainsi qu'aux familles dont les enfants fréquentent l'établissement et au personnel de la garderie.

Le jour même du tragique événement, la présidente de l'Assemblée nationale a observé, en compagnie de ses collègues parlementaires, un moment de recueillement en soutien aux parents, aux enfants et aux personnes touchées.

