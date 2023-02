Tragédie à la garderie éducative Ste-Rose - 15 février 8 h 24 - La STL observera une minute de silence en mémoire des victimes

LAVAL, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Une semaine exactement suivant la tragédie survenue à la garderie éducative Ste-Rose, la Société de transport de Laval (STL) observera une minute de silence ce mercredi 15 février à 8 h 24 précises, à la mémoire des victimes du drame. Avec ce geste, les employés de la STL souhaitent exprimer leur compassion envers les familles et toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette tragédie.

« Toute la grande famille STL a été fortement ébranlée par ces événements et cette minute de silence est un moyen pour nos employés de se recueillir et d'exprimer toute leur solidarité envers ceux et celles qui ont été touchés par ce drame. Nos employés de première ligne pourront également se joindre au mouvement en cessant leurs activités pendant une minute et nous remercions notre clientèle à l'avance pour sa compréhension en ces circonstances exceptionnelles », a expliqué Josée Roy, directrice générale de la STL.

Rappel : L'enquête suit son cours

La STL souhaite également rappeler qu'elle n'accordera pas d'entrevue sur le sujet afin de ne pas nuire à l'enquête en cours. Pour toute question entourant les détails de l'enquête, la STL invite les médias à s'adresser au Service de Police de Laval.

