Tragédie à la garderie éducative Sainte-Rose

LAVAL, QC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la visite du premier ministre du Québec, aujourd'hui, sur le site de la garderie éducative Ste-Rose, la directrice générale de la Société de transport de Laval, également présente sur les lieux, a tenu à réitérer ses sympathies et ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'au personnel de la garderie.

« Nous vivons des moments d'une tristesse sans nom. Toute la grande famille de la STL a été fortement ébranlée par la tragédie survenue hier. Rapidement, toutes les mesures nécessaires ont été déployées, dont du soutien psychologique pour nos chauffeurs et pour l'ensemble de nos employés. Parallèlement, nous collaborons activement à l'enquête policière en cours avec le Service de police de Laval (SPL) qui cherche à faire la lumière sur les événements. », a déclaré avec beaucoup d'émotion Josée Roy, directrice générale de la STL.

La directrice générale a par ailleurs tenu à souligner l'engagement indéfectible des chauffeurs, chauffeuses, superviseurs, équipes d'entretien et de tous les employés de la STL en précisant que « cette formidable équipe a véritablement à cœur le bien-être et la sécurité des clients qu'ils transportent tous les jours. D'ailleurs, grâce à cette implication exemplaire, les clients ont pu continuer à compter sur un service de qualité. Je salue tous les employés, ainsi que les dirigeants syndicaux qui les représentent et, qui, depuis le début de ce drame, ont rapidement collaboré. Finalement, je tiens à dire que je suis reconnaissante envers nos clients qui font preuve de sollicitude et de compassion envers nos employés dont nos chauffeurs et chauffeuses. Ils en ont bien besoin présentement. », de conclure Josée Roy.

Étant donné les circonstances et afin de ne pas nuire à l'enquête en cours, la STL n'accordera pas d'entrevue. Concernant les circonstances entourant l'enquête, la STL invite les médias à adresser leurs questions au Service de Police de Laval.

