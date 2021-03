La Société TRADER est fière de reconnaître 241 commerçants automobiles à travers le pays. Les gagnants sont déterminés à la suite d'une évaluation méthodique de l'inventaire des commerçants et du pourcentage de véhicules ayant obtenu le plus grand nombre de mentions « Bon Prix » et « Super Prix », selon l'algorithme Inventaire Qi AutoHebdo. Cet algorithme analyse en temps réel les prix de plus de 450 000 véhicules en vente sur la plateforme afin d'offrir aux Canadiens des points de repère précis basés sur des statistiques fiables.

« Nous sommes heureux de présenter à nouveau le Prix Reconnaissance du meilleur prix AutoHebdo afin de reconnaître les efforts des commerçants automobiles dont les pratiques en matière de prix se distinguent parmi les meilleures dans l'industrie », affirme Luc Morin, Vice-président ventes AutoHebdo & opérations LesPAC - Québec. « Nous sommes convaincus que nous pouvons accroître la confiance des consommateurs en leur offrant des prix équitables et précis. C'est pourquoi nous sommes très fiers de récompenser des partenaires qui partagent notre vision. »

Les Prix Reconnaissance du meilleur prix AutoHebdo font partie des nombreuses initiatives de la Société TRADER visant à favoriser une expérience d'achat en ligne fiable pour les consommateurs qui visitent AutoHebdo. L'objectif est d'encourager la confiance des consommateurs envers les commerçants automobiles qui proposent des prix concurrentiels, et d'appuyer les Canadiens qui recherchent des conseils sur les prix lors de l'achat d'une voiture. Les gagnants recevront du matériel promotionnel qu'ils pourront afficher fièrement dans leur salle de montre, et leurs annonces porteront le prestigieux logo les identifiant comme commerçants automobiles Voté Meilleur Prix sur le site AutoHebdo.

« L'année dernière, les commerçants automobiles ont accueilli la remise de ces prix avec grand plaisir », déclare Morin. « Plusieurs de ces commerçants ont confirmé que les clients passaient des commentaires positifs à la vue des trophées et des logos numériques, et que ces derniers impactaient leur perception de façon tangible. »

Visitez go.trader.ca/fr/RecompensesCommercants pour voir la liste complète des lauréats et pour en savoir davantage sur l'initiative.

À propos de la société TRADER

La société TRADER est le chef de file canadien des médias en ligne consacrés au marché de consommation automobile. Les principales destinations électroniques de la société sont - autoTRADER.ca™ et AutoHebdo™. autoTRADER.ca offre le plus grand inventaire de véhicules neufs et usagés au Canada, recevant 25 millions de visites par mois et totalisant plus de 6 millions de téléchargements de l'application mobile. Les acheteurs automobiles peuvent chercher selon le modèle, le manufacturier, la couleur et la localisation géographique pour trouver le meilleur prix selon leurs besoins. autoTRADER.ca est aussi une destination en ligne pour du contenu automobile, couvrant les nouvelles et les critiques de la part des journalistes automobiles les plus primés. Suivez AutoHebdo sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

