Nos experts ont sélectionné les meilleurs véhicules dans 28 catégories, reconnaissant ainsi les meilleurs achats pour les conducteurs canadiens.

TORONTO, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Les gagnants des prix AutoHebdo 2025 ont été annoncés aujourd'hui, révélant les meilleurs véhicules au pays selon le vote de certains des plus grands experts en automobile du Canada. Les prix AutoHebdo sont les prix automobiles les plus fiables et les plus influents au Canada*.

« En tant que site de revente automobile le plus important et le plus fiable au pays, AutoHebdo s'engage à donner aux Canadiens les moyens d'acheter une voiture », a déclaré Jodi Lai, rédactrice en chef d'AutoHebdo. « Il est donc important pour moi que nous soyons également une source de conseils automobiles impartiaux et dignes de confiance, et c'est ce que représentent ces prix.

Les prix AutoHebdo célèbrent l'excellence dans le domaine de l'automobile, et les lauréats de chacune des 28 catégories représentent les meilleurs achats pour les conducteurs canadiens. Le jury d'experts, composé de plus de 20 journalistes automobiles de partout au pays, sélectionne les véhicules qu'il peut recommander en toute confiance à sa famille et à ses amis. Ces véhicules vont au-delà de ce que l'on attend d'eux et offrent aux conducteurs un véhicule bien équilibré qui excelle dans tous les domaines. Les experts prennent en compte des facteurs tels que la valeur, l'aspect pratique, la convivialité, les performances, la sécurité, l'innovation, l'excellence globale et bien d'autres encore lorsqu'ils votent pour les véhicules gagnants. Tous les véhicules disponibles à l'achat peuvent prétendre à un prix, mais les gagnants placent la barre plus haut.

« Nous savons qu'il peut être difficile de choisir un nouveau véhicule parce qu'il y a tellement d'options intéressantes qui se disputent votre argent durement gagné », a déclaré Mme Lai. « Les prix AutoHebdo sont là pour éliminer une partie de l'incertitude et constituent un solide point de départ pour les personnes qui recherchent leur prochain véhicule.

Que l'on soit à la recherche d'un nouveau camion, d'un véhicule électrique, d'une voiture familiale, d'un véhicule hybride, d'une voiture sport ou d'un VUS, nos experts ont choisi les meilleurs véhicules dans 28 catégories, ce qui signifie que les prix AutoHebdo sont également les plus complets du pays, avec un gagnant pour tous les besoins et tous les types de conducteurs.

Gagnants des Prix AutoHebdo 2025

Meilleure voiture Honda Civic / à hayon / Hybride Meilleur VUS Kia EV9 Meilleure camionnette de l'industrie Ford Maverick / Hybride Meilleur véhicule vert de l'industrie Kia EV9 La marque d'automobile la plus fiable ** Toyota Meilleure petite voiture Honda Civic / à hayon / Hybride Meilleure berline familiale Toyota Camry Meilleure familiale Audi A6 Allroad / RS 6 Avant Meilleure voiture compacte de luxe BMW Série 4 / i4 Meilleure grande voiture de luxe BMW Série 5 / i5 / PHEV Meilleure voiture de performance grand public Acura Integra Type S Meilleure voiture de performance haut de gamme Porsche 911 Meilleur VUS sous-compact Subaru Crosstrek Meilleur VUS compact Subaru Outback Meilleur VUS intermédiaire Toyota Grand Highlander / Hybride Meilleur VUS pleine grandeur Chevrolet Suburban / Tahoe Meilleur VUS de luxe sous-compact BMW X1 / X2 Meilleur VUS compact de luxe Porsche Macan / Macan EV Meilleur VUS de luxe intermédiaire Porsche Cayenne / Coupe Meilleur VUS de luxe pleine grandeur Cadillac Escalade / IQ Meilleur minifourgonnette Toyota Sienna Meilleure camionnette compacte / intermédiaire Ford Maverick / Hybride Meilleure camionnette pleine grandeur Ford F-150 / Hybride / Lightning Meilleur véhicule électrique grand public Kia EV9 Meilleur véhicule électrique de luxe BMW i4 Meilleur véhicule hybride Toyota Prius Meilleur véhicule hybride rechargeable Toyota Prius PHEV Meilleur véhicule d'aventure Jeep Wrangler / Jeep Gladiator

Pour en savoir plus sur les lauréats des Prix AutoHebdo 2024 et sur le processus d'évaluation, visitez le site https://www.autohebdo.net/prix.

À propos d'AutoHebdo

AutoHebdo est le site de revente automobile le plus important et le plus fiable au Canada. Offrant le plus grand inventaire de voitures neuves et d'occasion, AutoHebdo se targue d'avoir des centaines de milliers de véhicules neufs et d'occasions à vendre aux Canadiens, et ce, partout au pays. AutoHebdo reçoit plus de 25 millions de visites mensuelles et l'application AutoHebdo a été téléchargée par plus de sept millions de Canadiens. Les visiteurs peuvent acheter ou vendre des voitures, des camions ou d'autres véhicules motorisés rapidement, facilement et en toute confiance. Les acheteurs peuvent effectuer des recherches en fonction du modèle, de la marque, de la couleur et de l'emplacement géographique du véhicule afin de trouver l'offre qui leur convient. AutoHebdo est également une destination en ligne pour la recherche et le divertissement dans le domaine de l'automobile, avec des nouvelles, des essais routiers, des vidéos et des balados de journalistes automobiles primés. Suivez AutoHebdo sur Facebook et Instagram.

*Les prix automobiles les plus fiables et les plus influents dans la considération d'achat (la plus élevée parmi les prix automobiles les plus fiables), selon l'étude réalisée par Ipsos en 2023.

** La marque automobile la plus digne de confiance au Canada est la seule catégorie dans laquelle nos experts ne votent pas. Ce prix est le résultat d'un sondage effectué par une tierce partie auprès des consommateurs canadiens. Il s'agit des résultats d'une étude menée par AutoHebdo du 4 au 6 novembre 2024 auprès d'un échantillon national représentatif de 1 505 adultes canadiens (18+) qui sont membres du Forum Angus Reid en ligne. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %.

