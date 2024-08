GRUENWALD, Germany et TORONTO, le 16 août 2024 /CNW/ - AutoScout24, le chef de file des places d'affaires automobiles en ligne paneuropéen, a signé un accord avec Thoma Bravo pour acquérir TRADER Corporation (« TRADER Canada »). En conjonction avec cette acquisition, des fonds affiliés à l'actionnaire majoritaire existant Hellman & Friedman (« H&F ») réaliseront un investissement en capital significatif dans AutoScout24.

Avec cette acquisition, le groupe AutoScout24, qui couvre les principales places d'affaires automobiles en ligne d'Europe continentale, la plus grande place d'affaires en ligne d'Allemagne pour les offres de location de véhicules, LeasingMarkt.de, et l'une des plateformes de commerce de voitures d'occasion B2B avec la croissance la plus rapide d'Europe, AutoProff, étend sa présence en dehors de l'Europe et renforce sa position de tête dans le marché automobile en ligne mondial de premier plan. La transaction élargit également l'offre de services d'AutoScout24 dans le domaine des logiciels pour concessionnaires automobiles et des solutions pour prêteurs, par le biais des offres de pointe de TRADER Canada.

TRADER Canada opère les places d'affaires automobiles en ligne de tête au Canada, AutoTrader.ca en anglais et AutoHebdo.net en français, avec 26 millions de visites mensuelles, plus de 450 000 annonces de véhicules et 5 000 concessionnaires partenaires. Fondée en 1975 et basée à Toronto, la société fournit également plusieurs solutions logicielles pour les concessionnaires automobiles sous la marque AutoSync et elle exploite Dealertrack, le principal portail canadien reliant les concessionnaires automobiles et les prêteurs, ainsi que Collateral Management Solutions, le principal fournisseur de services de privilègess et d'enregistrements, de services de recouvrement et de solutions de gestion de l'insolvabilité pour les prêteurs canadiens. Tout au long de sa participation, Thoma Bravo a travaillé en étroite collaboration avec TRADER Canada pour élargir son portefeuille de produits innovants par le biais d'investissements organiques et d'acquisitions stratégiques afin de mieux servir la clientèle croissante de l'entreprise.

Peter Brooks-Johnson, PDG du groupe AutoScout24 : « Je suis ravi d'accueillir l'équipe de TRADER Canada et ses marques de premier plan au sein de la famille AutoScout24. L'impressionnante feile de route de TRADER Canada, sa position en tête sur le marché automobile canadien et son expertise complète en matière de logiciels pour concessionnaires et de solutions technologiques et financières parlent d'elles-mêmes. Cette acquisition renforce la position d'AutoScout24 en tant que leader mondial du marché automobile en ligne et contribuera à accélérer la croissance des deux plateformes. Ainsi, nous offrirons à nos clients, partenaires commerciaux, équipementiers et partenaires financiers en Europe et au Canada de meilleurs services et des solutions plus innovantes. »

Sebastian Baldwin, président-directeur général de TRADER Corporation : « Le succès des places d'affaires automobiles d'AutoScout24 est en parfaite adéquation avec les activités de TRADER et nos objectifs à long terme. En plus de nos sites, qui sont le numéro un pour la confiance des acheteurs de voitures au Canada, nos logiciels de pointe et nos solutions de financement automobile représentent d'autres opportunités de collaboration. Nous avons hâte de travailler ensemble pour continuer à renforcer la position de leader de TRADER dans l'ensemble du secteur automobile canadien ».

Blake Kleinman, associé chez H&F : « Nous sommes des investisseurs prospères dans le secteur des petites annonces automobiles depuis 2014 et avons appris à apprécier les points communs, dans toutes les zones géographiques, des innovations stratégiques de produits nécessaires pour maximiser l'efficacité du parcours d'achat d'une voiture pour les consommateurs et les concessionnaires. L'intégration de TRADER dans la famille AutoScout24 améliore considérablement notre capacité à tirer parti de notre envergure mondiale et de notre plateforme technologique commune pour investir dans l'innovation qui servira mieux les consommateurs, les concessionnaires et nos autres partenaires. L'investissement supplémentaire de H&F dans cette transaction démontre notre vision à long terme de construire la première plateforme mondiale d'annonces automobiles. »

Holden Spaht, Managing Partner chez Thoma Bravo : « Ce fut un privilège de travailler avec Sebastian et l'équipe de TRADER. Grâce à notre expertise en matière de logiciels et à notre stratégie de fusion et d'acquisition, nous avons aidé TRADER à passer d'un marché automobile en ligne à une plateforme de solutions numériques de vente au détail pour les consommateurs et les concessionnaires automobiles au Canada, qui occupe une position de leader sur le marché. Nous sommes convaincus qu'AutoScout24 est un foyer idéal pour TRADER, et nous nous réjouissons de les voir poursuivre leur succès ensemble ». Peter Stefanski, associé chez Thoma Bravo, a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir soutenu TRADER tout au long de notre investissement, en stimulant la croissance et l'innovation tout en créant une meilleure expérience pour les concessionnaires et les acheteurs d'automobiles dans tout le Canada. »

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024. RBC Marché des capitaux et Deutsche Bank agissent en tant que conseillers en fusions et acquisitions pour AutoScout24 et Simpson Thacher & Bartlett LLP, Davies Ward Philipps & Vineberg LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP agissent en tant que conseillers juridiques.

À propos d'AutoScout24

Avec plus de 2 millions d'annonces de véhicules, environ 30 millions d'utilisateurs par mois et plus de 43 000 concessionnaires partenaires, AutoScout24 est le plus grand marché automobile en ligne paneuropéen. Outre l'Allemagne, le groupe AutoScout24 est également représenté sur les principaux marchés européens que sont la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, la France, l'Autriche, la Norvège, le Danemark, la Pologne et la Suède. En tant que place de marché globale pour la mobilité, AutoScout24 investit de manière ciblée dans les domaines de croissance que sont la location de véhicules, les abonnements automobiles, l'électromobilité et l'achat de voitures en ligne. Avec AutoScout24 smyle, la place de marché permet à ses utilisateurs d'acheter des véhicules entièrement en ligne - gratuitement et livrés et prêts à rouler directement à leur porte. Le spécialiste de la location de véhicules LeasingMarkt.de fait également partie du groupe AutoScout24 depuis 2020 et la plateforme d'enchères B2B AUTOproff depuis 2022. Ensemble, les places de marché contribuent de manière significative à la numérisation du commerce automobile européen.

Plus d'informations sur www.autoscout24.de

Contact Media

Julia Dressen

Fon +49 89 444 56-1185

[email protected]

À propos de TRADER Corporation

TRADER Corporation est un chef de file canadien de confiance dans les médias en ligne, les logiciels pour concessionnaires et équipementiers, et les services aux prêteurs. La société comprend AutoTrader.ca™, AutoHebdo.net™, LesPac.com, AutoSync™, Dealertrack™ et Collateral Management Solutions™. AutoTrader.ca et AutoHebdo.net offrent le plus grand inventaire de véhicules neufs et d'occasion au Canada, recevant plus de 26 millions de visites mensuelles pour plus de 450 000 véhicules répertoriés par plus de 5 000 concessionnaires. Avec plus de 2 500 abonnés, AutoSync est le fournisseur de logiciels pour concessionnaires et équipementiers le plus important et à la croissance la plus rapide au Canada. La plateforme de solutions logicielles pour l'automobile réunit la publicité, la conversion et le soutien opérationnel, synchronisant ainsi l'ensemble du processus de vente au détail. Le portefeuille est complété par DealerTrack, le leader des solutions de financement automobile au Canada, et Collateral Management Solutions, le principal fournisseur de services de privilège et d'enregistrement, de services de recouvrement et de solutions de gestion de l'insolvabilité pour les prêteurs canadiens.

Plus d'informations sur www.tradercorporation.com

Contact Media

Jessica Huynh

[email protected]

SOURCE TRADER Corporation