Tracteur hybride Zoomlion DV3504 présélectionné pour deux catégories des TOTY 2027, marquant une percée pour les machines agricoles chinoises à haute puissance

NAPLES, Italie, 7 août 2026 /CNW/ - Le tracteur hybride DV3504 de Zoomlion a été présélectionné dans deux catégories des prestigieux prix Tracteur de l'année 2027 (TOTY 2027) : haute puissance (300 ch. et plus) et durable.

Lancé en 1998 et organisé de façon indépendante par la publication italienne Trattori consacrée aux machines agricoles, TOTY est l'un des prix professionnels les plus reconnus de l'industrie mondiale des machines agricoles. L'édition 2027 a attiré 23 tracteurs de 18 marques mondiales, avec des évaluations menées par un jury international de 26 journalistes indépendants de machines agricoles de 25 pays.

La nomination dans deux catégories représente une étape importante pour la machinerie agricole chinoise. Le DV3504 est le premier tracteur chinois de haute puissance à être nommé aux TOTY depuis la création du prix, mettant fin à l'absence prolongée des tracteurs lourds chinois dans cette compétition d'influence mondiale. Il s'agit également de la première machine agricole chinoise à haute puissance reconnue par un jury international indépendant pour sa solution hybride originale et à faible émission de carbone.

Conçu pour répondre aux exigences des exploitations agricoles à grande échelle, le DV3504 déploie 350 ch. et est équipé du système d'entraînement électrique intelligent distribué MiDD de Zoomlion. Basé sur une architecture multimoteur à entraînement direct, le système alimente indépendamment les fonctions de déplacement, de prise de force et d'hydraulique du tracteur, permettant une transmission modulaire à variation continue tout en réduisant d'environ 70 % les composants mécaniques de transmission.

Contrairement aux solutions 100 % électriques, qui se heurtent encore à des limites d'autonomie et d'exploitation continue sous forte charge dans les applications agricoles lourdes, la technologie hybride offre un équilibre entre grande autonomie, puissance élevée et efficacité énergétique. Le DV3504 reflète l'accent stratégique de Zoomlion sur l'énergie hybride et les technologies intelligentes pour l'équipement agricole haut de gamme.

En s'appuyant sur les capacités technologiques acquises dans son activité d'engins de chantier, notamment les systèmes à énergies nouvelles, le contrôle intelligent et la fabrication de pointe, Zoomlion accélère la transformation des machines agricoles vers un niveau supérieur de performance et de durabilité.

Après ses débuts à l'AGRITECHNICA 2025 à Hanovre, en Allemagne, Zoomlion a franchi un jalon notable dans l'expansion mondiale de ses machines agricoles, passant du statut d'exposant international à celui de présélectionné dans un prix mondial de l'industrie en moins d'un an.

Les lauréats des TOTY 2027 seront annoncés à l'EIMA International à Bologne en novembre 2026.

SOURCE Zoomlion

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