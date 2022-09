Toyota fait un don de 100 000 $ aux efforts de secours des victimes de l'ouragan Fiona dans l'Est Canada

Toyota Canada, Toyota Motor Manufacturing Canada et Toyota Services Financiers font un don de 100 000 $ au Fonds de secours Ouragan Fiona au Canada mis en place par la Croix-Rouge canadienne

TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - À la suite de la violente tempête tropicale qui a frappé cinq provinces de l'Est du Canada le week-end dernier, Toyota a annoncé qu'elle faisait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours dans les communautés touchées.

Toyota Canada, Toyota Motor Manufacturing Canada et Toyota Services Financiers combinent leurs efforts pour offrir ce don à la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge canadienne est actuellement sur le terrain où elle travaille en étroite collaboration avec les dirigeants communautaires pour fournir une aide humanitaire d'urgence, y compris des services de soutien tels que des abris, de la nourriture et des vêtements, ainsi qu'un soutien émotionnel pour les victimes.

« La famille Toyota accompagne en pensées les Canadiens qui vivent dans les provinces touchées, y compris nos clients, nos concessionnaires, nos employés et les communautés, dans leurs efforts pour faire front commun et surmonter cette catastrophe historique », a déclaré Larry Hutchinson, président-directeur général de TCI. « Nous considérons qu'il est important de soutenir les efforts de rétablissement d'organismes comme la Croix-Rouge canadienne, qui s'efforcent de fournir des abris, des ressources essentielles et d'autres formes de soutien aux personnes qui ont été touchées par cette catastrophe naturelle. »

« Lorsque nous avons constaté les dégâts causés par l'ouragan Fiona dans l'Est du Canada , nous savions que nous devions aider », a déclaré Frank Voss, président de TMMC. « Toyota a un lien avec tout le Canada et nos pensées vont vers les habitants des communautés qui ont été le plus durement touchées par ces intempéries extrêmes. »

« Nous savons que, par sa capacité à déployer très rapidement du personnel sur le terrain, la Croix-Rouge est particulièrement efficace pour aider les communautés touchées dans l'Est du Canada», a déclaré Darren Cooper, président-directeur général de Toyota Services Financiers. « La route du rétablissement sera longue mais, grâce aux efforts collectifs et au soutien des Canadiens d'un océan à l'autre, nous savons que nos amis se rétabliront complètement. »

Les Canadiens qui sont en mesure de contribuer sont encouragés à faire un don financier au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada en ligne à https://www.redcross.ca/ ou en composant le 1 800 418- 1111.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de neuf millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 19 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

À propos de Toyota Motor Manufacturing Canada

Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) fabrique les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride ainsi que les Leautomobilexus NX et NX hybride dans trois usines en Ontario. TMMC est l'usine automobile la plus primée des Amériques, et la deuxième dans le monde. Elle emploie environ 8 500 Canadiens, a la capacité de produire plus de 500 000 véhicules par an et est le plus important constructeur automobile au Canada en termes de volume depuis cinq ans.

À propos de Toyota Services Financiers et Toyota Crédit Canada Inc.

Toyota Services Financiers / Toyota Crédit Canada Inc. (TCCI) fournit des services financiers pour la vente au détail, la location et la vente en gros aux concessionnaires Toyota et Lexus ainsi qu'à leurs clients partout au Canada. TSF fait partie du groupe de services financiers mondial Toyota Financial Services Corporation, une filiale exclusive de Toyota Motor Corporation au Japon, dont le siège social canadien se trouve à Markham, en Ontario.

