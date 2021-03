« Toyota est engagée à créer une société plus inclusive où chacun peut se déplacer librement », a affirmé Cyril Dimitris, vice-président des ventes et du marketing chez Toyota Canada. « Cette année, Toyota a le plaisir de lancer Du cœur au volantMC, un programme national visant à reconnaître les efforts des organismes communautaires partout au Canada qui œuvrent concrètement à supprimer les obstacles à la mobilité pour tous les Canadiens. »

Les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada sont invités à faire une demande au programme Du cœur au volantMC de Toyota avant le 9 avril 2021. Le formulaire de demande comprend une soumission écrite sur la mission et les valeurs de l'organisme, et sur son influence à l'échelle locale sur la réduction des obstacles à la mobilité et à la promotion de l'inclusion par l'accessibilité physique. Chaque organisme doit aussi expliquer de quelle manière un véhicule serait utile à son travail de bienfaisance au sein de la communauté.

Toutes les demandes seront évaluées par un jury issu de la communauté canadienne active dans le milieu de l'accessibilité.

L'été dernier, dans le cadre de leurs efforts pour soutenir les communautés canadiennes durant la pandémie, Toyota Canada et ses concessionnaires ont lancé Du cœur au volant, un programme de prêt de véhicules à court terme à des organismes de bienfaisance partout au pays.

Pour de plus amples renseignements au sujet du programme Du cœur au volantMC de Toyota, visitez www.toyota.ca/ducoeurauvolant

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 6 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver. Toyota exploite également deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 9 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier pour le marché nord-américain.

