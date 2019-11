Toyota Canada annonce son partenariat avec StopGap et un investissement de 100 000 $

« StopGap est une organisation visionnaire dont la solution à la fois simple et hautement efficace a donné aux personnes handicapées ou dont la mobilité est limitée l'accès à des centaines d'entreprises partout au pays », a déclaré Stephen Beatty, vice-président et secrétaire de Toyota Canada Inc. « Toyota Canada applaudit le leadership important de StopGap dans ce secteur, et nous nous réjouissons à l'idée de nous joindre à cette organisation dans sa mission visant à rendre le monde plus inclusif grâce à l'accessibilité physique. »

Le partenariat avec Toyota Canada repose sur des valeurs communes. La vision de Toyota consistant à devenir une entreprise de mobilité mondiale s'appuie sur son engagement à créer une société plus inclusive où chacun a accès à la mobilité.

Le soutien de Toyota Canada rehaussera l'impact de la fondation StopGap et lui permettra d'atteindre encore plus de communautés canadiennes. Le soutien apporté au projet scolaire favorisera en outre la croissance du projet de rampes communautaire afin de créer plus d'espaces exempts d'obstacles, tout en déclenchant un dialogue important qui modifiera l'opinion que les Canadiens se font d'un handicap et remédiera aux difficultés qui s'opposent à l'accessibilité.

« Chacun de nous devra s'adapter à de nouvelles situations en matière de mobilité, peut-être après qu'on devient parent, lorsqu'on a subi une blessure, quand le travail l'exige, ou simplement parce qu'on prend de l'âge », affirme Luke Anderson, directeur exécutif et cofondateur de la fondation StopGap. « À un moment donné, nous devrons nous fier à des installations sans obstacles. Il est donc important d'adapter la conception de notre monde à ces situations changeantes, afin de favoriser l'indépendance et la spontanéité. »

La fondation StopGap est une œuvre de bienfaisance enregistrée canadienne dont le but est de sensibiliser le public à l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion. Le projet scolaire, le projet de rampes communautaire et le programme de consolidation d'équipe pour entreprises de la fondation aident à veiller à faire progresser et croître la compréhension collective de notre société relativement aux obstacles qui empêchent beaucoup de personnes à réaliser leur plein potentiel.

StopGap fournit des rampes aux couleurs vives aux propriétaires d'entreprises de tout le Canada pour les aider à surmonter ce que Anderson désigne le « problème d'une marche » - une simple marche qu'on trouve devant l'entrée d'une entreprise qui rend tout le bâtiment inaccessible à de nombreuses personnes utilisant des aides à la mobilité.

Les rampes de bois fabriquées sur mesure sont peintes dans des couleurs vives pour attirer l'attention et sensibiliser le public. Elles facilitent l'accès aux utilisateurs d'aides à la mobilité et aux autres personnes qui doivent se buter à une marche à l'entrée d'un établissement, notamment les personnes âgées, les parents avec une poussette et les messagers. Ces rampes à la fois simples et efficaces rehaussent l'attrait d'un commerce auquel tout le monde peut avoir l'accès et aident les communautés à songer à d'excellentes solutions aux problèmes d'accessibilité qui affectent un grand nombre de Canadiens.

À propos de la fondation StopGap

La fondation StopGap a débuté son parcours de sensibilisation en 2011. Depuis, plus de 2 000 de ses rampes ont été installées dans plus de 60 communautés canadiennes. L'été dernier, l'organisation de niveau local a célébré le lancement de son premier projet aux États-Unis, plus d'une douzaine d'entreprises new-yorkaises dont l'entrée possède une marche s'étant jointes à son programme de sensibilisation. La fondation s'est donné pour objectif de disséminer ses programmes dans des communautés du monde entier.

À propos de Toyota Canada

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

