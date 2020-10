Les véhicules électriques, locomotive de la croissance avec les meilleures ventes trimestrielles jamais enregistrées

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Toyota a affiché des ventes totales plus élevées pour le troisième trimestre 2020, en hausse de 0,4 % par rapport à la même période l'année dernière, sous l'impulsion des meilleures ventes trimestrielles de véhicules électrifiés avec 12 956 unités vendues.

Les véhicules électrifiés ont représenté 17,5 % des ventes de TCI en juillet, 21,2 % en août et 21,9 % en septembre, car l'entreprise continue d'être tirée vers le haut par de nouveaux véhicules comme le Toyota RAV4 Prime et la Venza.

Cette croissance a culminé avec des ventes globales de 22 234 véhicules en septembre, soit une hausse de 14 % et un nouveau record mensuel pour TCI.

TCI a enregistré des ventes de 63 827 véhicules au cours de la période de juillet à septembre. La division Toyota a vendu 57 287 unités au troisième trimestre, tandis que la division de luxe Lexus a signalé des ventes de 6 540 unités. À ce jour cette année, TCI a vendu 140 778 véhicules.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 9 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

