La marque de craquelin adorée de tout le monde transforme pour les nouveaux arrivants un moment d'anxiété au dîner en une célébration des différences dans les cultures.

TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Pour les nouveaux arrivants au Canada, ouvrir une boîte à lunch devant les autres peut causer de l'anxiété. Plusieurs vivent Le moment boîte à lunch, soit l'expérience angoissante de montrer sa nourriture qui est considérée comme différente et être mis de côté. RITZ Canada fait sa part en créant un espace sûr qui accueille tout le monde.

La marque de craquelin chouchou du Canada vient de lancer Toutes saveurs bienvenues, une célébration des différentes nourritures et cultures; elle commence dans les salles à manger des écoles. Pour ce faire, RITZ Canada a fait équipe avec la joueuse de tennis professionnelle Leylah Fernandez et le joueur de hockey professionnel Nazem Kadri afin de partager leur propre histoire de boîte à lunch.

« Mes parents et mes grands-parents sont des immigrants de l'Équateur, du Pérou et des Philippines. Ils sont venus au Canada sans savoir la langue, alors c'était très difficile pour eux. Mais la seule chose qu'ils savaient c'était comment cuisiner », affirme Fernandez. « L'amour pour la nourriture et le partage d'un repas ensemble ont toujours joué un grand rôle dans ma culture. Créer un espace pour les nouveaux arrivants, en particulier les enfants, afin qu'ils soient fiers de leurs cultures, et célébrer ces différences culturelles est très important pour moi. C'est pourquoi je suis fière d'appuyer RITZ avec Toutes saveurs bienvenues. »

Le Canada est souvent considéré comme un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes et garder un lien avec leur culture. Cependant, il arrive qu'une personne sente qu'elle doit se conformer pour bien s'intégrer. RITZ Canada est un craquelin qui s'agence avec n'importe quelle saveur et la marque souhaite démontrer comment la célébration des cultures de la nourriture peut aider à faire du pays un endroit meilleur.

« En tant que marque préférée de craquelins au Canada, RITZ a l'habitude des combinaisons de saveurs. Avec Toutes saveurs bienvenues, nous voulons rassembler les cultures qui font en sorte que le Canada soit plus fort », déclare Jaclyn Campbell, directrice marketing des craquelins chez Mondelez Canada. « Chez RITZ, nous croyons qu'il ne devrait pas y avoir de stress à ouvrir une boîte à lunch avec des amis et que cette diversité devrait être célébrée. Nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens à essayer plus de nouveaux mets délicieux de différentes cultures afin d'aider à éliminer la stigmatisation en lien avec la nourriture et de contribuer à ce que tout le monde se sente bienvenu. »

Dès aujourd'hui, tout le monde peut visiter le microsite Toutes saveurs bienvenues de RITZ afin de savoir comment amener cette conversation à sa table. RITZ encourage chaque personne à essayer un nouveau plat pour la première fois, et ce, le premier jour de chaque mois. Ensuite, l'expérience peut être partagée avec le mot-clic #toutessaveursbienvenues, dans le cadre de la série de publications intitulée « Premières fois. Premier du mois. »

Pour en apprendre davantage sur Toutes saveurs bienvenues, visitez la page Instagram @ritzcrackerscanada et utilisez le mot-clic #toutessaveursbienvenues.

