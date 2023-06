TOUT PRÈS DE 80 FINISSANT.E.S POUR LE CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) souligne la réussite des finissantes et finissants à travers son réseau qui ont conclu avec succès leur premier ou leur deuxième cycle universitaire. En art dramatique, 26 finissantes et finissants des conservatoires de Montréal et de Québec ont terminé leur programme d'études en Jeu, en Scénographie ou en Mise en scène et création. En musique, 53 finissantes et finissants issus des conservatoires de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski et Trois-Rivières ont mené à terme leur programme d'études en interprétation, en composition ou en direction d'orchestre.

L'année 2022-2023 a été très motivante pour la communauté du Conservatoire en permettant enfin aux étudiantes et étudiants de renouer avec les exercices pédagogiques devant public et sans restriction sanitaires. Ainsi, la cohorte 2023 en art dramatique de Montréal a présenté trois productions théâtrales et celle de Québec, quatre, lesquelles ont remporté un grand succès auprès du public. En musique, les finissantes et les finissants ont retrouvé la tradition des récitals d'examens terminaux en présence et devant un jury composé de musiciennes et de musiciens professionnels ainsi que de professeurs du Conservatoire. Cette année, tous les examens terminaux ont eu lieu au Conservatoire de musique de Montréal devant un public fidèle et nombreux.

« J'ai eu le privilège de voir les étudiantes et étudiants en art dramatique sur les planches des deux théâtres et de présider les jurys des examens terminaux. Je peux donc affirmer en toute confiance que l'avenir de la musique et de l'art dramatique au Québec est entre d'excellentes mains! Nos finissants ont proposé des prestations d'excellent niveau qui témoignent de la formation rigoureuse qu'ils ont reçue dans les établissements du Conservatoire », commente Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

Ces réussites n'auraient pu être possibles sans le travail, le soutien et les encouragements du corps professoral ainsi que de tout le personnel dans les différents établissements du réseau. Pour souligner l'aboutissement de longues années d'études, le Conservatoire souhaite rendre hommage à ces quelque 80 parcours dans l'institution. Découvrez dès maintenant la vidéo MUSIQUE et la vidéo ART DRAMATIQUE.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

