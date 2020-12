Tout le Québec s'investit - Le ministre Lamontagne dresse le bilan d'une session historique pour l'agriculture et l'alimentation au Québec

QUÉBEC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a profité de la fin de la session parlementaire pour dresser un bilan des actions prises par le gouvernement du Québec en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation dans les derniers mois.

Plusieurs investissements d'envergure ont en effet été annoncés, tous pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec et soutenir la relance économique.

Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (22 septembre 2020) : Dévoilement de cette stratégie attendue depuis des décennies par le secteur agroalimentaire. L'objectif de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois est d'augmenter de façon considérable la part d'aliments de chez nous achetés par nos institutions au bénéfice d'une autonomie alimentaire accrue.

Deux autres grands dossiers ont également occupé le ministre.

Projet de loi concernant l'Institut de technologie agroalimentaire : Présentation, le 26 novembre 2020, du projet de loi visant à constituer l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) devant l'Assemblée nationale. Conservant la mission de l'actuel ITA, ce projet de loi permettrait d'apporter des correctifs réclamés depuis plusieurs années et accorderait à l'Institut un degré plus élevé d'autonomie et de flexibilité afin qu'il dispose d'un cadre institutionnel mieux adapté à sa mission éducative.

Citation

« L'année 2020 aura vu le secteur bioalimentaire présenter le meilleur de lui-même dans des circonstances difficiles. En faisant de l'autonomie alimentaire une priorité, le gouvernement du Québec a démontré toute l'importance de contribuer à un partenariat plus fort entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. L'année qui se termine a permis de très belles réalisations au bénéfice de la prospérité de notre secteur bioalimentaire. Nous sommes déterminés à renforcer la position de nos entreprises et à soutenir l'achat d'aliments locaux. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le secteur bioalimentaire, ce sont des activités économiques créatrices de richesse dans toutes les régions du Québec

La demande bioalimentaire représente des dépenses de 51 G$ et un peu plus de la moitié de cette demande est comblée par les producteurs, les pêcheurs et les transformateurs d'ici.

Son PIB s'élève à 29,9 G$, soit 8 % de l'activité économique au Québec. Près de la moitié de cette activité bioalimentaire est attribuable au complexe production-transformation.

Il regroupe 533 000 emplois, soit 12 % de l'emploi au Québec. Il fournit plus d'un emploi sur dix dans 14 des 17 régions administratives.

La production agricole a généré des recettes monétaires agricoles totalisant 9,7 G$.

La transformation des aliments constituait, en 2019, la plus importante des activités manufacturières au Québec. La valeur des livraisons des usines de transformation bioalimentaires s'élève à 31,4 G$, soit 18 % du secteur manufacturier au Québec. Le Québec représente plus du quart des livraisons manufacturières bioalimentaires à l'échelle canadienne.

Les investissements des entreprises agricoles et de la transformation bioalimentaire ont atteint 1,7 G$ en 2019, dont 728 M$ en production agricole et 982 M$ dans la transformation.

