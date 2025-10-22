Tous mobilisés pour la petite enfance : Bâtir ensemble l'égalité des chances de demain

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le réseau CPE est le meilleur modèle pour assurer la qualité éducative pour les familles québécoises. C'est la conclusion des trois jours de conférences dans le cadre du Grand rendez-vous de la petite enfance qui s'est tenue devant 450 participants à Trois-Rivières.

À preuve, 57 % des garderies subventionnées ont eu une qualité éducative insuffisante, rappelle une nouvelle étude du fiscaliste Luc Godbout. Pour les garderies non subventionnées, ce nombre grimpe à 59 %. Or, c'est seulement 21 % des CPE qui ont une qualité éducative jugée insuffisante.

42 millions pour offrir des services en CPE

Cette étude démontre que convertir l'ensemble des places en garderies subventionnées (GS) en CPE coûterait 129 millions de dollars, contre 87 millions pour les convertir simplement en GS, un écart de seulement 42 millions pour offrir des places de qualité, notamment dans les milieux défavorisés.

L'étude va plus loin : un réseau 100 % CPE, universel et équitable, serait la voie la plus durable vers l'égalité des chances, pour un coût total estimé à 232 millions $.

Sous le thème « L'égalité des chances : de la vision à l'action », ces trois journées ont mis en lumière la pertinence et la résilience du modèle des CPE, en insistant sur un message central : l'égalité des chances passe par la qualité éducative dès la petite enfance.

Un constat partagé

Chercheurs, experts économiques et de la santé publique en arrivent au même constat : l'importance des CPE pour les enfants vulnérables est indéniable. Ils favorisent la réussite éducative, réduisent les défis en santé, permettent à davantage de parents de travailler et contribuent à diminuer les problèmes sociaux. Ils offrent un soutien essentiel aux enfants en situation de vulnérabilité et participent activement à réduire les inégalités sociales.

Des données manquantes

Tous s'accordent également sur la nécessité de disposer de davantage de données probantes et longitudinales, afin d'éclairer les décisions et de soutenir une qualité éducative optimale. La qualité éducative est un projet collectif, dont la responsabilité va des interventions entre les éducatrices et les enfants jusqu'au gouvernement.

Un appel clair à transformer les idées en actions

L'AQCPE appelle désormais les décideurs publics, les organisations partenaires et les milieux de la petite enfance à transformer les réflexions en actions concrètes, en soutenant :

La qualité des services offerts à tous les enfants;

Le modèle CPE, à but non lucratif et administré par des parents-utilisateurs;

Un appui transpartisan et de la société civile;

Les investissements pour l'égalité des chances, soit la conversion des installations privées en CPE.

« Ce Grand rendez-vous a démontré qu'au-delà des chiffres et des politiques, il y a une conviction partagée : la petite enfance est notre bien commun le plus précieux », a conclu Geneviève Blanchard, directrice générale affaires publiques et gouvernementales à l'AQCPE.

De pionnier à leader : l'élan à poursuivre

En clôture, la présidente du CA de l'AQCPE, Gina Gasparrini, a lancé un appel inspirant :

« Le Québec a été un pionnier en 1997. Il peut le redevenir aujourd'hui, en faisant de la qualité éducative un engagement durable et universel. Le chemin est tracé, il ne tient qu'à nous de le suivre, ensemble. ».

À propos du Grand rendez-vous de la petite enfance

Créé par l'AQCPE, le Grand rendez-vous est une rencontre de réflexion, d'échanges et de mobilisation réunissant des acteurs du réseau de la petite enfance et de la société civile autour d'un objectif commun : bâtir un Québec plus équitable et inclusif, en offrant à chaque enfant les meilleures conditions pour s'épanouir.

https://grandrdvpetiteenfance.ca

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans. À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

