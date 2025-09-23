L'AQCPE place l'égalité des chances au centre du Grand rendez-vous de la petite enfance

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Sous le thème « L'égalité des chances : de la vision à l'action », le Grand rendez-vous de la petite enfance organisé par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) réunira des experts des quatre coins du Québec et internationaux pour parler de la qualité des services de garde en petite enfance. L'événement se tiendra du 20 au 22 octobre 2025, au Centre d'évènements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières.

Ensemble, ils réfléchiront aux acquis et aux défis du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et aux actions à mettre en œuvre pour garantir à tous les enfants les mêmes opportunités de développement et d'accompagnement

Protéger et renforcer le modèle des CPE

« Le réseau traverse une étape charnière : protéger et renforcer ce que nous avons construit ensemble est essentiel. Ce rendez-vous sera l'occasion de renouveler collectivement notre engagement envers la qualité éducative, les tout-petits et leurs familles », affirme la présidente du conseil d'administration de l'AQCPE, Gina Gasparrini.

Le réseau fait face à plusieurs défis : pénurie de personnel qualifié, maintien de la qualité éducative, accès pour les familles et inégalités territoriales. Ces enjeux rappellent l'importance d'agir dès maintenant pour préserver et faire évoluer le modèle québécois des CPE.

Des voix inspirantes pour éclairer l'avenir

« Nous sommes enthousiastes de réunir des conférenciers de renom et des experts passionnés qui nous aideront non seulement à faire un portrait clair de la situation, mais surtout à mettre de l'avant des pistes d'action concrètes et durables. Plus que jamais, le modèle des CPE mérite d'être appuyé et porté vers l'avenir », souligne la directrice générale, affaires publiques et gouvernementales de l'AQCPE, Geneviève Blanchard.

Parmi les invités de marque :

Laurent Duvernay-Tardif , médecin résident, champion du Super Bowl, entrepreneur et philanthrope, qui parlera de performance et d'équilibre.

, médecin résident, champion du Super Bowl, entrepreneur et philanthrope, qui parlera de performance et d'équilibre. Farah Alibay , ingénieure en aérospatiale, qui partagera son parcours hors du commun et sa vision de l'innovation et de l'audace.

, ingénieure en aérospatiale, qui partagera son parcours hors du commun et sa vision de l'innovation et de l'audace. Pauline Marois , ancienne Première ministre du Québec, qui reviendra sur les fondations et l'avenir du réseau de la petite enfance.

, ancienne Première ministre du Québec, qui reviendra sur les fondations et l'avenir du réseau de la petite enfance. Luc Godbout , Professeur titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke , ancien président de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise et expert en fiscalité et en finances publiques auprès des médias et du gouvernement.

D'autres experts de haut calibre aborderont des enjeux cruciaux tels que la qualité éducative, l'égalité des chances, la gouvernance à but non lucratif et le droit universel à une éducation de qualité.

Deux nouveautés pour marquer l'édition 2025

En parallèle des conférences, le Grand rendez-vous présentera l'exposition itinérante De la vision à l'action : Historique du réseau d'éducation à la petite enfance au Québec, conçue par l'équipe du service éducatif de l'AQCPE. Accessible et engageante, cette création originale retrace les grandes étapes de la mise en place du réseau des garderies populaires des années 1960 à la création des CPE en 1997 et met en lumière les luttes, les avancées et les défis qui ont façonné le modèle québécois.

L'AQCPE lancera également le Prix Excellence Petite Enfance, une distinction qui souligne l'engagement et l'innovation d'initiatives, de personnes et d'organisations contribuant au rayonnement du réseau des CPE et BC. La toute première remise de ce prix aura lieu le 21 octobre, dans le cadre du Grand rendez-vous 2025.

L'AQCPE invite l'ensemble des acteurs de la petite enfance, ses partenaires et le grand public à participer au Grand rendez-vous 2025 et à contribuer à bâtir, ensemble, l'avenir du réseau.

À propos du Grand rendez-vous de la petite enfance

Créé par l'AQCPE, le Grand rendez-vous est une rencontre de réflexion, d'échanges et de mobilisation. Il réunit des acteurs du réseau de la petite enfance et de la société civile autour d'un objectif commun : bâtir un Québec plus équitable et inclusif, en offrant à chaque enfant les meilleures conditions pour s'épanouir.

Pour tout savoir : https://grandrdvpetiteenfance.ca/

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Contact et informations : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, Cellulaire : 514-829-9365, [email protected]