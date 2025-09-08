L'Association québécoise des centres de la petite enfance nomme Geneviève Blanchard à titre de directrice générale, affaires publiques et gouvernementales

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) annonce aujourd'hui la nomination de Geneviève Blanchard au poste de directrice générale, affaires publiques et gouvernementales. Marie-Claude Lemieux, qui occupait cette fonction depuis près 2 ans, quitte son poste en raison d'un projet familial tout aussi enthousiasmant qu'exceptionnel.

Une décennie d'engagement

« Le conseil d'administration remercie chaleureusement Marie-Claude Lemieux pour sa longue contribution à l'AQCPE. Son profond engagement et sa fougue envers la petite enfance ont participé à l'essor de l'Association. Nous lui souhaitons bonheur et réussite pour la suite », a déclaré Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

« C'est aux côtés de Marie-Claude que nous avons mis en place la co-direction de l'AQCPE et je souhaite sincèrement la remercier pour toutes ces années à défendre sans relâche le modèle des CPE et la garde en milieu familial », a souligné Xavier de Gaillande, directeur général, opérations et services de l'AQCPE.

Un profil d'exception au service de la petite enfance

Issue du monde politique, Geneviève Blanchard s'est jointe à l'équipe de l'AQCPE en 2012. Elle y a exercé plusieurs fonctions avant de devenir, en 2024, directrice générale adjointe. Son expertise reconnue en affaires publiques et en relations gouvernementales, jumelé à sa connaissance approfondie des enjeux liés à la petite enfance, en font la candidate idéale pour ce poste clé.

« Le conseil d'administration a pleinement confiance que Geneviève Blanchard saura assurer une continuité dans la vision de l'AQCPE auprès des membres, des instances gouvernementales, des partenaires et du public. Sa conviction de l'importance de l'éducation à la petite enfance est indéfectible », a indiqué Gina Gasparrini. « Elle a assuré l'intérim de la direction générale, affaires publiques et gouvernementales, et a démontré sa pleine capacité à remplir ses fonctions. »

Une mission stratégique pour l'avenir des CPE/BC

« D'emblée, je souhaite remercier le conseil d'administration pour sa confiance. Alors que le réseau des CPE/BC est à une étape charnière, je suis plus que jamais habitée par notre mission d'offrir à chaque tout-petit un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC. En collaboration avec tous les acteurs du réseau, notamment le gouvernement, les partenaires, la communauté scientifique et évidemment la fabuleuse équipe d'experts de l'AQCPE, j'entends répondre aux besoins des CPE/BC avec agilité pour concrétiser cette vision », a indiqué Mme Blanchard.

Un Grand rendez-vous de la petite enfance

Dans cette optique, l'un des premiers grands dossiers que reprend Mme Blanchard est le Grand Rendez-vous de la petite enfance, un événement qui aura lieu du 20 au 22 octobre 2025, sous le thème de l'égalité des chances : de la vision à l'action.

Près de 30 ans après la mise en place du réseau des CPE/BC, quel est l'état des lieux et quelles seront les prochaines actions à entreprendre pour réaliser ce projet de société? Des experts de tous les horizons y apporteront leur éclairage.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans. À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

