Kateri Champagne Jourdain à la Famille : Une nomination accueillie favorablement par l'AQCPE

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) accueille favorablement la nomination de Kateri Champagne Jourdain au poste de ministre de la Famille. L'AQCPE, qui représente la grande majorité des CPE et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, voit dans ce changement un renouveau et une reconnaissance de l'importance que revêt l'éducation à la petite enfance au Québec.

«L'AQCPE félicite la nouvelle ministre de la Famille et lui offre sa pleine collaboration et son expertise, de même que celles de ses membres, afin d'assurer un réseau de la petite enfance solide, équitable et porteur d'avenir pour l'ensemble de la société québécoise », a affirmé Geneviève Blanchard, directrice générale, affaires publiques et relations gouvernementales de l'AQCPE.

Des défis multiples

Le réseau doit développer rapidement de nouvelles places afin de répondre aux besoins grandissants des familles, mais aussi mettre en place des solutions durables à la pénurie de main-d'œuvre qui fragilise le quotidien des services éducatifs à l'enfance. Mme Champagne Jourdain, à titre d'ancienne ministre de l'Emploi, est au fait des défis que rencontrent les CPE/BC quant à la sévère pénurie de main-d'œuvre et de la valorisation nécessaire des professions de la petite enfance.

L'égalité des chances passe par la qualité

Il est tout aussi essentiel d'offrir un accompagnement adéquat aux enfants les plus vulnérables, pour qui la stabilité et la qualité des services jouent un rôle déterminant dans leur développement. De plus, préserver et rehausser la qualité éducative, qui fait la renommée du modèle québécois des CPE, doit demeurer une priorité.

Citation

« Le Québec doit pouvoir compter sur un réseau de services éducatifs accessible et de haute qualité pour tous ses tout-petits. L'AQCPE et ses membres veulent contribuer à cet objectif, et nous offrons tout notre engagement pour appuyer la nouvelle ministre dans cette mission », a conclu Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

