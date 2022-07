L'Ordre Indépendant des Forestiers se joint à Assuris

TORONTO, le 6 juill. 2022 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), la société de secours mutuel qui redéfinit audacieusement l'industrie de l'assurance vie par l'innovation, la raison d'être et le mieux-être, a annoncé aujourd'hui que L'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF) est la première société mutuelle d'assurance vie à devenir membre d'Assuris.

La Compagnie d'assurance vie Foresters, une filiale de Foresters, qui émet des produits d'assurance temporaire, vie entière sans participation et maladies graves, était déjà membre d'Assuris, mais les organisations fraternelles comme l'OIF ne sont pas tenues d'y adhérer. L'OIF, qui émet l'assurance vie entière avec participation Avantage Plus, a volontairement adhéré à Assuris, afin d'assurer la cohérence de toutes les gammes de produits. Dorénavant, toutes les polices d'assurance vie et d'assurance en cas de maladie grave de Foresters Vie, nouvelles et en vigueur au Canada, sont couvertes par Assuris.

« Foresters est financièrement solide et fière de se joindre à Assuris pour offrir une plus grande tranquillité d'esprit à ses membres. Cet engagement est conforme à l'objectif fraternel de Foresters d'enrichir la vie des familles qui travaillent fort et de leurs communautés », a déclaré Henry Auyeung, président de la Financière Foresters Canada et du Plan de protection du Canada.

Fondée en 1990, Assuris est une société d'indemnisation autonome sans but lucratif financée par l'industrie. Sa mission consiste à protéger les assurés en cas de faillite de leur compagnie d'assurance vie.

Une assurance vie à vocation plus large

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles nord-américaines ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre de Foresters comprennent entre autres l'application numérique de mieux-être Foresters Go, les bourses d'études, les bénéfices pour orphelins, les subventions de bénévolat communautaire, le service de préparation de documents juridiques comme des testaments et documents connexes, l'Apprentissage continu, et bien davantage1.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters redéfinit l'industrie de l'assurance vie et de l'épargne individuelle au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, les communautés et le bien-être général de ses membres. Les agents et les membres apprécient les offres de produits à décision clé en main et les processus de souscription numérisés de bout en bout qui facilitent l'obtention d'une assurance vie sans examen médical traditionnel. Des outils mobiles de pointe aident les agents à proposer aux membres des protections d'assurance sur mesure. Dévouée au bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie, en procurant une meilleure sécurité financière et un bien-être général aux familles nord-américaines ordinaires. En 2020, Foresters a uni ses forces à celles du Plan de protection du Canada pour devenir un distributeur de produits d'assurance vie de premier plan au Canada. Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel (non confessionnelle). L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 21 années consécutives2.

À propos d'Assuris

Assuris est l'organisation à but non lucratif chargée de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d'assurance vie. Pour obtenir plus de renseignements sur la protection offerte par Assuris et ses limites, visitez www.assuris.ca, ou en appelez le Centre d'information d'Assuris, au 1­866­878­1225.

À titre d'information seulement

La Financière Foresters, Foresters, Aider autrui est notre raison d'être, Foresters Aide, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

Plan de protection du Canada est une marque de commerce de Plan de protection du Canada inc.

Assuris est une marque de commerce de La Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes.

_________________

1 Les membres de Foresters sont des personnes assurées en vertu d'un certificat d'assurance vie ou maladie établie par L'Ordre Indépendant des Forestiers ou la Compagnie d'assurance vie Foresters.

2 La cote A.M. Best attribuée le 29 juillet 2021 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.

