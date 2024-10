La Financière Foresters nomme Andrea Frossard au poste de directrice commerciale

Forte d'une expérience de 25 ans dans le secteur, elle supervisera les divisions de l'Amérique du Nord des ventes, de la gestion des produits et du marketing.

TORONTO, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), l'assureur vie mondial qui vise à donner à ses membres les moyens d'en faire plus, a annoncé la nomination d'Andrea Frossard au poste de directrice commerciale. Relevant directement du président et chef de la direction Matt Berman, la nomination de Mme Frossard prend effet immédiatement.

Andrea Frossard, directrice commerciale (Groupe CNW/The Independent Order of Foresters)

« Nous sommes heureux d'accueillir Andrea au sein de la famille Foresters », a affirmé M. Berman. « Elle apporte une conjugaison extraordinaire d'expertise en assurance-vie et de leadership, possédant une expérience éprouvée dans la conduite de la croissance et de l'innovation. Mais ce qui distingue Andrea, c'est son engagement inébranlable à faire preuve de générosité et sa passion pour l'autonomisation des autres, qui reflètent notre culture à Foresters. Son leadership, tant sur le plan professionnel qu'au sein de la communauté, renforcera notre impact sur toutes nos parties prenantes. Nous avons une chance inouïe qu'une personne du calibre d'Andrea se joigne à notre organisation. Je n'ai aucun doute qu'elle nous inspirera et nous élèvera tous. »

Mme Frossard supervisera les ventes, la gestion des produits et le marketing d'entreprise aux États-Unis et au Canada. Elle s'appuiera sur les fortes synergies fonctionnelles entre les divisions nord-américaines pour assurer une croissance rentable et optimiser les résultats.

Mme Frossard se joint à l'organisation en provenance de la Canada Vie, où elle occupait jusqu'à tout récemment le poste de première vice-présidente, Solutions d'assurance Par. Elle a commencé sa carrière à la London Life, qui a fusionné avec la Great-West et la Canada-Vie en 2020. Au cours de son mandat, elle a occupé des postes dans divers domaines, notamment les solutions d'assurance, le marketing actuariel et les services aux grands dossiers, l'élaboration et la tarification de produits de retraite individuels, la recherche sur les produits d'assurance et de placement individuels, la réassurance et les grands dossiers d'assurance collective.

« Je suis vraiment honorée de me joindre à la Financière Foresters à un moment aussi excitant », a déclaré Mme Frossard. « Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est l'occasion de contribuer à une organisation qui allie l'innovation et l'objectif. J'ai hâte de collaborer avec les membres de cette équipe incroyable afin de stimuler la croissance et créer des changements importants tout en restant enraciné dans la mission de Foresters, qui est d'aider ses membres et leurs familles à en faire plus. »

Mme Frossard est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Windsor. Elle est Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Alors qu'elle travaillait à la Canada-Vie, Andrea était la chef du groupe de travail des femmes dirigeantes, étant à la tête des comités régionaux sur les possibilités de mentorat, de réseautage et d'encouragement des femmes leaders prometteuses.

Pour en savoir plus : Melanie Gaskin, Directrice principale, Communications, Financière Foresters, [email protected]