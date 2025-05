La Financière Foresters fournit des participations plus élevées à un taux d'intérêt plus élevé, ce qui témoigne de ses solides résultats financiers

TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - L'Ordre Indépendant des Forestiers a le plaisir d'annoncer qu'il augmente aujourd'hui le taux d'intérêt de ses participations de 5,50 % à 6,25 % sur les certificats participatifs admissibles au Canada.

Cette annonce reflète une autre bonne année du point de vue des investissements, qui ont favorisé le portefeuille bien diversifié et hautement performant de Foresters. La stratégie financière concurrentielle de l'organisation continue à générer des rendements solides et viables, ce qui garantit une valeur à long terme pour ses membres2.

« Cette augmentation du taux d'intérêt des participations démontre notre engagement indéfectible envers nos membres et met en évidence notre situation financière, a déclaré Alvin Sharma, chef des finances, Opérations internationales. « La cote « A » (Excellent) que nous a attribuée A.M. Best ces 24 dernières années3 est signe de notre santé et de notre stabilité financières. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos membres continuent à nous accorder pour les aider à protéger leur avenir financier. »

Forte d'une solidité financière historique et d'une approche d'investissement disciplinée, la Financière Foresters continue à offrir une valeur et une sécurité constantes à ses membres.

Votre sécurité financière et de votre raison d'être

Depuis plus de 150 ans, la Financière ForestersMC aide les familles à assurer leur avenir financier. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous donnons à nos membres des occasions d'améliorer leur santé, de soutenir leurs communautés locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en aidant nos membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes d'inébranlables bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des bénéfices de membre pertinents tout au long de la vie, tels que les subventions Foresters AideMC qui unissent les communautés, les bourses d'études sur concours4 pour favoriser le développement de futurs leaders et bien d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 24 années consécutives.

1 Les participations ne sont pas garanties. Les participations versées par le passé n'offrent aucune indication concernant le montant des participations qui pourra être versé à l'avenir. 2 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 3 La cote A.M. Best attribuée le 6 septembre 2024 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote. 4 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS).

