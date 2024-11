Destination signature au cœur de l'île Notre-Dame : La SPJD salue les récentes avancées entourant l'établissement de l'hôtel du Casino de Montréal

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) salue les récentes avancées entourant l'établissement de l'hôtel du Casino de Montréal avec Germain Hôtels, qui constitue une opportunité de présenter une construction signature de qualité exemplaire en matière de design, au cœur de l'île Notre-Dame. Cette démarche fait écho à la transformation ambitieuse entreprise pour le parc Jean-Drapeau, comme nouvelle destination touristique quatre saisons, mettant en valeur la nature, l'art, la culture et la gastronomie.

« La SPJD collabore étroitement avec Loto-Québec afin que cette nouvelle offre d'hébergement soit accessible pour tous les publics, dont les familles, et viennent renforcer le caractère accueillant du site, en phase avec les besoins de la communauté montréalaise et internationale. L'ouverture de Loto-Québec pour piloter ce projet en adéquation avec les meilleurs standards socioécologiques, permettra d'assurer qu'il s'inscrit dans nos ambitions », a commenté la directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau Mme Véronique Doucet.

Alors que le Parc s'illustre comme destination signature, rappelons que la SPJD a entrepris une série de projets porteurs pour faire bénéficier au grand public de son riche patrimoine culturel, naturel et bâti. La transformation du secteur des jardins des canaux s'inscrit dans cette démarche et prend forme notamment avec l'installation permanente des œuvres des Mosaïcultures Internationales de Montréal (MIM), qui est en cours et qui offrira à l'été 2025, une expérience inspirante et immersive aux visiteurs.

Il s'agit d'une étape importante et la SPJD poursuivra sa collaboration avec Loto Québec afin que ce nouvel hôtel se dessine comme une implantation respectueuse du caractère singulier et unique du patrimoine naturel et bâti du Parc. Ce projet ambitieux, qui fait partie du réaménagement du cœur de l'île Notre-Dame en tant que nouvelle destination touristique, contribuera à renforcer l'attractivité du Parc et de Montréal.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Service des communications, Société du parc Jean-Drapeau, [email protected]