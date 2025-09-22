Tous les Ontariens sont encouragés à tester leurs avertisseurs de fumée le 28 septembre, le troisième Jour du test d'avertisseur de fumée en Ontario

« La hausse du nombre d'incendies mortels et de décès liés à l'incendie dans la province est extrêmement inquiétante », a déclaré Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario. « Que ce soit parce que les gens ont un faux sentiment de sécurité ou parce qu'ils croient erronément que les incendies ne les atteindront pas, trop de domiciles dans la province manquent la protection de base contre un incendie mortel: un avertisseur de fumée fonctinnel. »

Pour soutenir le Jour du test d'avertisseur de fumée, le BCI a développé la campagne Sauvé par le bip. Cette année, la campagne est ciblée vers les élèves et inclut un nouveau trousse de ressources électroniques que les éducateurs peuvent utiliser dans les salles de classe de l'Ontario pour transmettre des informations essentielles en matière de sécurité-incendie aux élèves âgés de 4 à 12 ans et à leurs familles.

Le BCI a aussi collaboré avec TVOKids et Science Nord à Sudbury pour offrir des programmes amusants et faciles à comprendre qui soulignent la nécessité des avertisseurs de fumée et des plans d'évacuation domestique en cas d'incendie pour rester en sécurité.

« Un avertisseur de fumée fonctionnel est un outil simple et efficace qui vous protège, vous et votre famille, des dangers de l'incendie », a dit le Solliciteur général Michael Kerzner. " Quand les secondes comptent, une alerte rapide peut faire la différence entre la vie et la mort. À l'occasion du Jour du test d'avertisseur de fumée, j'encourage tout le monde à tester leurs avertisseurs et à réviser leurs plans d'évacuation domestique. Ensemble, nous pouvons protéger l'Ontario - un bip à la fois.

Pour plus d'informations, visitez le site savedbythebeep.ca. Tout le monde est encouragé à s'engager à tester leurs avertisseurs de fumée et à s'inscrire pour recevoir un rappel mensuel pour assurer la sécurité incendie de leur domicile.

Faits en bref:

La plupart des incendies mortels se produisent dans des domiciles qui ne sont pas équipés avec des avertisseurs de fumée fonctionnels.

Les avertisseurs de fumée doivent être testés chaque mois et les piles doivent être changées chaque année au moins. Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés après 10 ans d'utilisation.

La loi exige qu'un avertisseur de fumée fonctionnel doit être installé à chaque étage et à l'extérieur de toutes les zones de sommeil dans chaque domicile de l' Ontario .

. Le nouveau trousse de ressources électroniques pour les éducateurs sera distribué à tous les conseils scolaires de la province.

