La deuxième annuelle Journée 'Testez vos avertisseurs de fumée' de l'Ontario aura lieu le 28 septembre

Les Ontariens sont appelés à agir et à tester leurs avertisseurs de fumée

BRAMPTON, ON, le 28 sept. 2024 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) encourage une fois encore tous les résidents de l'Ontario à protéger leur famille contre les incendies en installant des avertisseurs de fumée fonctionnels.

En 2023, l'Ontario a subi 123 décès liés aux incendies en raison de 111 incendies mortels. Même si le nombre de décès liés aux incendies est réduit par rapport à l'année dernière, le nombre d'incendies mortels a augmenté. Le BCI et les services d'incendie de l'Ontario continuent à être concernés par la tendance à la hausse du nombre de décès liés à des incendies et du nombre d'incendies mortels.

La loi exige qu'un avertisseur de fumée fonctionnel doit être installé à chaque étage et à l'extérieur de toutes les zones de sommeil dans chaque domicile de l'Ontario.

La Journée 'Testez vos avertisseurs de fumée' aura lieu pour la deuxième fois en Ontario le 28 septembre et le BCI souhaite que tout le monde prend un moment pour tester leurs avertisseurs de fumée en utilisant le bouton de test, en remplaçant les piles et en s'assurant qu'aucun avertisseur n'a plus de 10 ans d'âge.

"Un incendie résidentiel peut se déclencher même dans les domiciles les plus prudents en matière de sécurité incendie. Pour être prêt à faire face à un incendie, il faut avoir un avertisseur de fumée fonctionnel et un plan d'évacuation bien prepare", a déclaré le commissaire des incendies, Jon Pegg. "Si vous ne le faites pas déjà, appuyez sur le bouton de test et commencez votre test mensuel dès aujourd'hui."

Pour promouvoir la journée 'Testez vos avertisseurs de fumée', le BCI a développé une série de matériels digitaux et physiques pour les services d'incendie à travers l'Ontario, qui, au cours des dernières semaines, ont promu avec enthousiasme la journée sur les canaux de médias sociaux et les tableaux d'affichage digitaux, dans les bureaux municipaux, les bibliothèques, les centres communautaires et les arénas.

'S'assurer que nos avertisseurs de fumée fonctionnent correctement est une action simple, mais essentielle, qui peut protéger nos domiciles, nos biens et nos familles des effets dévastateurs des incendies', a déclaré le Solliciteur général Michael Kerzner. 'Je m'engage à tester mes avertisseurs de fumée chaque mois et j'invite tous les propriétaires de logements et de commerces à faire pareil. Ensemble, prenons la mesure de tester nos avertisseurs de fumée et assurons la sécurité incendie des communautés de l'Ontario.'

Testez vos avertisseurs et rassurez-vous en sachant que l'appareil est prêt à vous avertir, vous et votre famille, en cas d'incendie.

Faits en bref:

La majorité des incendies mortels se produisent dans des domiciles où les avertisseurs de fumée ne sont pas fonctionnels.

Les avertisseurs de fumée doivent être testés tous les mois et les piles doivent être remplacées au moins une fois par an. Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés après 10 ans de service.

En Ontario , depuis 2006, la loi exige que les avertisseurs de fumée soient installés à chaque étage et à l'extérieur de toutes les zones de sommeil.

À propos du Bureau du commissaire des incendies

Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) assure un leadership et offre une expertise en matière de sécurité-incendie, et encourage l'adoption de changements pour réduire au minimum les répercussions des incendies et autres risques liés à la sécurité publique sur les personnes, les biens et l'environnement en Ontario.

