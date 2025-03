Déclaration du commissaire des incendies de l'Ontario

TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario, a émis la déclaration suivante:

"Le congé de mars a été une semaine très difficile, avec plusieurs incendies mortels qui ont détruit de nombreuses familles, dévasté des communautés et pris sans discernement la vie d'enfants et d'adultes.

Nos pensées vont aux familles et aux proches de toutes les personnes touchées par ces incendies.

Ces incendies sont également extrêmement difficiles à vivre pour toute la communauté, que ce soit pour les voisins, les premiers intervenants, les membres de la famille élargie, les lieux de travail, les salles de classe, les équipes sportives ou les salles de presse qui rapportent ces tragédies.

Les enquêteurs du Bureau du commissaire des incendies continuent de travailler pour déterminer l'origine, la cause et les circonstances de ces incendies. On ne sait toujours pas si les domiciles où ces incendies se sont déclenchés étaient équipés d'un avertisseur de fumée fonctionnel.

Ce que nous savons, c'est que des avertisseurs de fumée fonctionnels sont le seul moyen d'être averti rapidement d'un incendie pour que toutes les personnes à l'intérieur puissent sortir de la résidence et se mettre en sécurité.

Vous devez être prêts en cas d'incendie, quand les secondes comptent. Des avertisseurs de fumée fonctionnels et un plan d'évacuation bien pratiqué qui prend en compte l'âge et les capacités de tous les membres du domicile font la différence entre la vie et la mort.

Je ne peux pas insister assez sur ce point: testez vos avertisseurs de fumée tous les mois et pratiquez votre plan d'évacuation en cas d'incendie avec tous les occupants de votre domicile.

Sachez sans aucun doute que votre domicile est équipé d'un avertisseur de fumée fonctionnel. Soyez certain que votre famille sait ce qu'il faut faire quand l'avertisseur de fumée se déclenche. Un domicile préparé est le mieux positionné pour survivre un incendie domestique.

Pour plus d'informations, visitez le site Ontario.ca/commissairedesincendies ou suivez-nous sur @IncendiesON."

SOURCE Le Bureau du commissaire des incendies

