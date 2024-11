L'Ontario observe la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone (CO)

2024 marque le 10e anniversaire de la première Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone

TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - L'Ontario célèbre la dixième Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone du 1er au 7 novembre et le Bureau du commissaire des incendies (BCI) rappelle aux Ontariens les dangers que pose le monoxyde de carbone (CO) dans les domiciles. Les résidents de l'Ontario sont appelés à protéger leur famille en installant un avertisseur de CO à l'extérieur de chaque zone de sommeil, en testant les avertisseurs tous les mois, en remplaçant les piles tous les ans et en faisant inspecter les appareils à combustion par des techniciens certifies.

Le CO est un gaz invisible, inodore et insipide qui n'est détectable que par un avertisseur de CO fonctionnel. L'exposition au CO peut entraîner de graves risques pour la santé, et même la mort, ce qui signifie qu'il est essentiel pour les familles de prendre des mesures.

La Loi Hawkins-Gignac, nommée en l'honneur de la famille Hawkins, désigne la semaine commençant le 1er novembre comme la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone et a joué un rôle essentiel en rendant obligatoire l'installation des avertisseurs de CO dans toutes les domiciles de l'Ontario équipées d'appareils à combustion, de cheminées ou de garages attenants. Ce changement essentiel a permis de sauver de nombreuses vies, mais le risque reste considérable pour les domiciles qui ne sont pas équipés d'avertisseurs fonctionnels.

Le thème de cette année- "Connaissez le CO. Sans goût, sans odeur, sans son - le monoxyde de carbone est un tueur silencieux" - renforce l'importance de la détection pour assurer la sécurité des familles.

"La proclamation de la semaine du 1er au 7 novembre comme la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone a été une étape essentielle pour protéger les Ontariens contre les dangers du monoxyde de carbone", a déclaré Jon Pegg, Commissaire des incendies de l'Ontario. "Dix ans plus tard, nous avons remarqué une prise de conscience croissante de la gravité du problème et nous avons mis à jour le Code de prévention des incendies de l'Ontario pour rendre obligatoire l'installation d'avertisseurs de CO dans toutes les domiciles équipés d'appareils à combustion, d'une cheminée ou d'un garage attenant au domicile. Nous avons remarqué l'énorme différence que cela a fait dans la protection des familles de l'Ontario, mais la responsabilité de tester et d'entretenir les avertisseurs est constante."

L'intoxication au CO peut présenter des symptômes semblables à ceux de la grippe et peut provoquer des maux de tête, des vertiges, des nausées et un essoufflement qui peuvent s'aggraver jusqu'à l'inconscience ou la mort si aucune intervention n'est faite. En testant vos avertisseurs de CO tous les mois, vous vous assurez qu'ils sont fonctionnels et prêts à vous alerter en cas d'exposition au CO.

"À l'occasion de la 10e Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone, assurons-nous de rester vigilants pour nous protéger et protéger nos proches contre ce tueur silencieux", a déclaré Michael Kerzner, solliciteur général. "Le monoxyde de carbone ne peut être détecté qu'à l'aide d'un avertisseur de CO, c'est pourquoi j'invite tout le monde à tester régulièrement leurs avertisseurs pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement".

Restez en sécurité et protégez-vous et votre famille:

Installez des avertisseurs de CO à l'extérieur de chaque zone de sommeil et à chaque étage de votre domicile.

à l'extérieur de chaque zone de sommeil et à chaque étage de votre domicile. Testez les avertisseurs tous les mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent.

tous les mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent. Remplacez les avertisseurs conformément aux recommandations du fabricant.

conformément aux recommandations du fabricant. Faire entretenir chaque année les appareils à combustible par un professionnel certifié, incluant les chaudières, les poêles à gaz et les cheminées.

chaque année les appareils à combustible par un professionnel certifié, incluant les chaudières, les poêles à gaz et les cheminées. Débarrassez les cheminées, les évents et les conduits d'évacuation de toute obstruction pour éviter l'accumulation de CO.

les cheminées, les évents et les conduits d'évacuation de toute obstruction pour éviter l'accumulation de CO. Connaîssez les signes de l'intoxication au CO, qui peuvent ressembler à des symptômes de grippe comme des maux de tête et des vertiges.

de l'intoxication au CO, qui peuvent ressembler à des symptômes de grippe comme des maux de tête et des vertiges. Reconnaîssez le son d 'un avertisseur de CO, quatre bips consécutifs.

d 'un avertisseur de CO, quatre bips consécutifs. Agissez rapidement si votre avertisseur de CO se déclenche ou si vous pensez qu'il y a une fuite de CO: quittez immédiatement votre domicile et appelez le 9-1-1 de l'extérieur.

Tout au long de la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone, le BCI partage des conseils de sécurité et des rappels sur les médias sociaux pour garder les Ontariennes et Ontariens informés et protégés. Pour plus d'information, suivez le BCI sur X et Facebook, ou visitez le site https://www.ontario.ca/fr/page/protection-contre-le-monoxyde-de-carbone.

Faits saillants:

Les avertisseurs de CO sont légalement obligatoires dans toutes les habitations équipées d'appareils à combustion, de cheminées et de garages attenants.

Le CO est un gaz incolore, inodore et insipide, souvent considéré comme un "tueur silencieux"

Les symptômes de l'intoxication au CO incluent des maux de tête, des vertiges, des nausées, de la confusion et peut être mortel.

Un avertisseur de CO fonctionnel produit un son différent de celui d'un avertisseur de fumée, en émettant quatre bips en succession rapide.

