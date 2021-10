Tous au Musée - La campagne annuelle 2021-2022 de la Fondation du MNBAQ mise sur l'inclusion

Comme le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) se veut un acteur incontournable d'inclusion et un vecteur de développement social, sa Fondation souhaite articuler sa nouvelle campagne autour de trois axes de développement fondamentaux, soit : la création de programmes phares lui permettant de multiplier les collaborations avec les organismes communautaires, la volonté de favoriser les programmes d'accès aux personnes à besoins particuliers ainsi que l'offre d'une programmation culturelle ciblée pour les familles et les nouveaux arrivants.

Guidée par ces nobles objectifs, la Fondation s'engage donc à favoriser l'accès à la culture pour tous et ainsi créer un environnement favorable à la réalisation d'activités spéciales qui permettront à tous de vivre une expérience culturelle inoubliable.

« Comme l'humain est au cœur de notre vision d'avenir, tout est mis en œuvre par nos équipes afin de placer l'accessibilité au centre de leurs objectifs, lorsqu'elles créent des activités dédiées à des groupes trop souvent oubliés de notre société. Fière des nombreuses réalisations de la dernière année - la mise en place de tables tactiles et des visites guidées descriptives pour les malvoyants, la réalisation d'activités de familiarisation à l'art hors les murs, l'aide à des jeunes en situation de décrochage et à des adultes vivant avec des enjeux de santé mentale ainsi que les rencontres avec les organismes communautaires - je peux affirmer que notre Fondation a le vent dans les voiles pour nous permettre de rêver grand pour tous. Merci à l'avance à tous ceux et celles qui contribueront à notre grand rêve collectif : l'art pour tous! », souligne Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Impliquer la communauté d'affaire de tout le Québec

En plus de solliciter les particuliers, cette année la Fondation souhaite plus que jamais inviter les gens d'affaires du Québec à soutenir la mission de leur musée national. Depuis l'incroyable Grande campagne de financement dédiée au pavillon Pierre Lassonde, la Fondation a su conjuguer la générosité des entreprises d'ici et la bienveillance de ses mécènes avec les rêves ambitieux du MNBAQ.

D'ailleurs, cette dernière a la chance de compter parmi ses partenaires philanthropiques de grandes compagnies québécoises qui bâtissent chaque jour une économie forte et prospère. En impliquant l'ensemble de ces entreprises dans sa campagne annuelle, la Fondation souhaite aller encore plus loin dans l'atteinte de ses objectifs.

Il faut rappeler que la Fondation du MNBAQ a pour mission de soutenir le Musée dans l'accomplissement de ses nombreux projets. C'est donc avec l'appui de ses membres donateurs et des gens d'affaires du Québec qu'elle propulse le MNBAQ vers l'avenir, avec des projets porteurs, innovants et inclusifs.

« Mon souhait le plus cher cette année, outre notre objectif d'amasser 250 000 $ durant cette nouvelle campagne annuelle de financement, est de créer une grande vague de générosité et de solidarité à travers tout le Québec. Elle permettra, finalement, à un nombre important et toujours grandissant de groupes ciblés, de mettre l'art dans leur vie et de faire du MNBAQ une destination où tout est possible. Tous au Musée. », de conclure Marie Cossette, présidente du conseil d'administration de la FMNBAQ.

Donner et être reconnu

La Fondation a mis en place un programme de reconnaissance pour ses mécènes, parce que chaque don est important. Que ce soit une dénomination aux divers tableaux d'honneur du MNBAQ, un accès privilégié rattaché aux nouvelles expositions du Musée, des activités spéciales ou encore un choix de livres d'art, la Fondation est fière de reconnaître chaque geste philanthropique.

La Fondation du MNBAQ

La mission de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec est de soutenir et de promouvoir le mandat du Musée en favorisant le développement des collections, le financement des expositions et l'accessibilité aux programmes éducatifs. La Fondation du MNBAQ a piloté la Grande campagne de financement dédiée en majeure partie à la construction du pavillon Pierre Lassonde. Depuis 2016, elle vise à pérenniser son soutien au Musée à travers ses activités de développement philanthropique.

fmnbaq.org

Le MNBAQ

Situé au cœur du parc des Champs-de-Bataille, l'un des parcs urbains les plus prestigieux au monde, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 42 000 œuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les œuvres des artistes phares Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le quatrième pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec après 1960 incluant l'art inuit, les arts décoratifs et le design. La pyramide de verre reliant l'ensemble des pavillons propose un espace de découvertes pour les enfants.

mnbaq.org

