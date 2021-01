Tournée régionale virtuelle du directeur québécois d'Unifor

Une première rencontre avec les membres des régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée annuelle, le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné tiendra une rencontre demain avec des membres des sections locales de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec.

En raison de la COVID-19 évidemment, il s'agit cette année d'une tournée virtuelle. Plus d'une trentaine de membres sont attendus pour la rencontre.

Outre le rapport du directeur québécois, les membres auront l'opportunité d'entendre une formation sur les obligations des administrateurs de sections locales, de prendre des nouvelles du Fonds de solidarité FTQ et surtout, de pouvoir échanger avec l'équipe des dirigeants tout en rapportant ce qui se passe dans leur milieu de travail.

La tournée permet aussi de faire le point sur les dossiers locaux d'actualités. Pour la rencontre de demain, le point sera fait sur la situation des usines suivantes : Fortress à Thurso, scierie de Thurso, Résolu à Amos et Lebel-sur-Quévillon.

Le directeur québécois Renaud Gagné sera disponible pour des entrevues téléphoniques ou par visioconférence.

