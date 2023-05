Tournée du Québec 2023 - L'UMQ s'arrête dans la région du Nord-du-Québec

CHAPAIS, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, a poursuivi aujourd'hui, à Chapais, sa tournée du Québec 2023, ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

En présence de madame Isabelle Lessard, administratrice régionale de l'UMQ pour le Nord-du-Québec et mairesse de Chapais, monsieur Damphousse a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus municipaux de la région et échanger sur leurs priorités.

« C'est un privilège pour moi de m'être déplacé au nord du 49e parallèle et de m'être familiarisé avec les réalités de ce vaste territoire qu'est le Nord-du-Québec. Dans le cadre de ma présidence, je souhaite mettre de l'avant les priorités de toutes les régions, en considérant les enjeux propres aux communautés jamésiennes et nordiques », a déclaré monsieur Damphousse.

« Plus que jamais, les municipalités du Nord-du-Québec sont sous pression. Que l'on pense, par exemple, au développement nordique, aux ruptures de services en santé et en éducation, à l'avenir du secteur forestier ou à la mobilité interrégionale, les défis sont multiples et nous interpellent, comme gouvernements de proximité », a ajouté madame Lessard.

La tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une trentaine de municipalités à travers le Québec d'ici la fin juin, permettra au président de l'Union d'échanger sur les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels fait face la société québécoise. À l'affût des réalités des différents milieux, l'Union présentera également son offre grandissante de produits et services.

