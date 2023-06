Tournée du Québec 2023 - L'UMQ s'arrête dans la région de Chaudière-Appalaches

SAINT-GEORGES, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, a poursuivi aujourd'hui, à Saint-Georges et à Thetford Mines, sa tournée du Québec 2023, ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

En présence de messieurs Claude Morin, administrateur régional de l'UMQ pour Chaudière-Appalaches et maire de Saint-Georges, et Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l'Union et maire de Thetford Mines, monsieur Damphousse a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus de la région et échanger sur leurs priorités. Il a aussi visité la nouvelle caserne du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud et le Centre Kemitek.

« La région de Chaudière-Appalaches présente une grande diversité de réalités. Il était essentiel pour moi de prendre le pouls de mes collègues de la région, pour mieux connaître leurs enjeux, notamment en vue des négociations du prochain pacte fiscal. Je remercie les élues et élus pour m'avoir partagé leurs préoccupations et besoins dans le cadre de ma tournée », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« De L'Islet aux Appalaches en passant par la Beauce, Lotbinière, Bellechasse et Les Etchemins, les municipalités de Chaudière-Appalaches sont sous pression et font face à des défis importants. On peut penser, entre autres, à la pénurie de main-d'œuvre, à l'habitation et au financement des infrastructures. Je suis ravi que nous ayons pu sensibiliser le président de l'Union à nos réalités à cet égard », a ajouté monsieur Claude Morin, administrateur régional de l'UMQ pour Chaudière-Appalaches et maire de Ville de Saint-Georges.

La tournée, qui se poursuivra cette semaine à La Pocatière, Québec et Salaberry-de-Valleyfield, s'arrêtera dans plus d'une trentaine de municipalités à travers le Québec d'ici la fin juin. Elle permettra au président de l'Union d'échanger sur les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels fait face la société québécoise. À l'affût des réalités des différents milieux, l'Union présentera également son offre grandissante de produits et services.

