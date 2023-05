Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté hier et aujourd'hui sur la Côte-Nord, dans le cadre de sa tournée ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ». Après un arrêt à Fermont, le président s'est envolé pour Sept-Îles pour rencontrer plusieurs élues et élus de la grande région.

« La Côte-Nord est un vaste territoire, comportant des réalités bien distinctes d'un milieu à l'autre. On a parlé par exemple d'industrie minière, de capacités énergétiques, de « fly in fly out » et de mobilité interrégionale. Les défis sont importants pour répondre aux besoins des familles et des entreprises, et les élus et élus municipaux sont déterminés plus que jamais pour assurer le dynamisme de leur milieu », a soutenu le président de l'UMQ.

« Si nous souhaitons un développement à la hauteur de nos ambitions, les municipalités doivent détenir non seulement de nouveaux outils fiscaux et financiers, mais également, l'énergie nécessaire pour être partie prenante de la transition verte. C'est tout le Québec qui va y gagner. Je salue l'engagement du président de l'UMQ à cet égard. » a déclaré pour sa part le président du caucus régional de la Côte-Nord et maire de Fermont, monsieur Martin Saint-Laurent.

« Les prochains mois seront déterminants pour le milieu municipal, et cela, dans un contexte où nous devrons négocier un nouveau pacte fiscal avec Québec. Les municipalités nord-côtières sont solidaires avec l'Union pour faire en sorte que le partenariat soit au bénéfice, d'abord et avant tout, de nos populations », a conclu le maire de Sept-Îles, monsieur Steeve Beaupré.

Le prochain arrêt du président de l'UMQ sera à Percé, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le 19 mai prochain. Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

