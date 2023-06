Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête en Montérégie

CHAMBLY, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, a été à la rencontre des élues et élus de la région de la Montérégie dans le cadre de sa tournée ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

Après avoir lancé sa tournée du Québec le 12 mai dernier devant les gens d'affaire de la Rive-Sud de Montréal, le président s'est arrêté aujourd'hui à Chambly pour discuter des priorités et défis de la région. Une troisième rencontre est prévue en Montérégie, soit à Salaberry-de-Valleyfield, ce vendredi.

« Je suis très heureux d'être aujourd'hui dans ma région. Le territoire est vaste et particulièrement diversifié. Les réalités sont bien différentes si on est à l'Île-Perrot ou bien à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je veux bien comprendre la réalité de chaque milieu, pour pouvoir parler en leur nom dans le cadre du renouvellement du prochain pacte avec Québec. C'est prioritaire pour moi. » a mentionné le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« L'habitation, la mobilité et la lutte aux changements climatiques sont des sujets priorisés par notre région. Au quotidien, nous sommes sur le terrain pour servir notre population. Nous sommes toujours les premiers interpellés lorsqu'un besoin se fait ressentir, lorsqu'une crise survient. Nous devons avoir accès à des leviers financiers et légaux structurants pour être agile et pour répondre aux défis des dix prochaines années », a mentionné la présidente du caucus régional de la Montérégie et mairesse de Chambly, madame Alexandra Labbé.

