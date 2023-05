Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête en Estrie

GRANBY, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui en Estrie, dans le cadre de sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ». La journée a débuté tôt en matinée par une rencontre des élues et élus de la région, suivie par des visites de plusieurs installations de la rue Principale à Granby.

« Nous avons eu d'excellentes discussions sur les responsabilités municipales qui sont de plus en plus importantes en Estrie. La pression sur les budgets ne cesse de croître, et les municipalités sont plus que jamais en mode solution. Je salue le travail de terrain des élues et élus de la région », a mentionné le président de l'UMQ, monsieur Martin Damphousse.

« Les municipalités portent plusieurs enjeux à bout de bras, dont l'itinérance, l'habitation, la mobilité et l'adaptation aux changements climatiques. Ce sont des enjeux nationaux, qui prennent tout leur sens dans nos quartiers. Les municipalités estriennes souhaitent détenir des leviers fiscaux et financiers pour servir avec agilité leur population. C'est une priorité », a conclu la trésorière de l'UMQ, administratrice régionale de l'Union pour l'Estrie et mairesse de Granby, madame Julie Bourdon.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

