Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête en Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités : L'énergie du Québec! ». Après avoir rencontré tôt en matinée la mairesse Diane Dallaire et les membres du conseil municipal de Rouyn-Noranda, le président a pris la route pour Amos pour rencontrer plusieurs élues et élus de la grande région.

« L'Abitibi-Témiscamingue est une région ressource importante, qui a bien des défis devant elle. Lors des rencontres, nous avons eu de riches échanges entre autres sur la mobilité, les mines, la forêt, la capacité d'accueil et la pénurie de main-d'œuvre. J'ai eu l'occasion de rencontrer des élues et élus engagés, qui sont sur le terrain au quotidien, et qui sont en mode résultat pour leur population », a soutenu le président de l'UMQ.

« C'est primordial d'échanger ensemble sur les priorités de notre région, et ce, surtout dans un contexte où nous sommes à l'aube d'un nouveau partenariat avec Québec. Il faudra diminuer la pression sur les municipalités, qui assument de plus en plus de responsabilités. », a conclu le président du caucus régional de l'Abitibi-Témiscamingue et maire d'Amos, monsieur Sébastien D'Astous.

Le prochain arrêt du président de l'UMQ sera à Chapais dans le Nord-du-Québec, le 16 mai prochain. Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

