Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête dans les Laurentides

SAINT-COLOMBAN, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui dans les Laurentides, dans le cadre de sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ». La journée a débuté tôt en matinée par une rencontre avec les élues et élus de la région.

« La région des Laurentides est magnifique et extrêmement riche de ses ressources naturelles, c'est un réel privilège de pouvoir échanger avec les élues et élus de la région afin d'en savoir plus sur leurs défis et leur réalité. Nous avons eu de très bons échanges aujourd'hui. Malgré les différentes actions sur le terrain, il reste que la pression est très forte pour les représentantes et représentants locaux », a mentionné monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Des rencontres comme aujourd'hui nous permettent d'exposer les enjeux de notre région, dont l'aménagement du territoire, la mobilité, l'habitation, le développement économique et industriel et les enjeux forestiers. Les prochains mois seront déterminants et nos défis quotidiens encore plus grands, nous sommes persuadés que les éléments discutés alimenteront les discussions à venir pour le nouveau partenariat avec Québec », a conclu monsieur Xavier-Antoine Lalande, membre du comité exécutif de l'UMQ, administrateur régional de l'Union pour la région des Laurentides, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban, monsieur Xavier-Antoine Lalande.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

