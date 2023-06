Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, a été à la rencontre des élues et élus de la région de la Capitale-Nationale dans le cadre de sa tournée ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

« Aujourd'hui, je suis à plus d'une vingtaine de municipalités visitées. Cette tournée est particulièrement enrichissante, car elle me permet de voir ce qui se passe sur le terrain, et surtout, de voir à quel point les mairesses et maires, conseillères et conseillers sont au front sur une multitude d'enjeux. », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« Notre région a été durement affectée par des inondations printanières, notamment dans Charlevoix. Les aléas climatiques sont présents plus que jamais et ont des lourdes répercussions sur nos populations. Des moments comme aujourd'hui sont très importants afin d'échanger sur les défis des prochains mois et des prochaines années. », a ajouté l'administrateur régional de l'Union pour la Capitale-Nationale et maire de Saint-Raymond, monsieur Claude Duplain.

« Les citoyens des municipalités de la région attendent des actions concrètes en matière de main-d'œuvre, de mobilité, d'itinérance et d'habitation, notamment. La rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de réitérer nos demandes au gouvernement du Québec. Les gouvernements de proximité ont un rôle crucial à jouer pour relever tous nos défis, entre autres celui de la lutte contre les changements climatiques. Ce rôle structurant, que porte le milieu municipal, doit être au cœur du prochain partenariat avec Québec. », a conclu le maire de Québec, monsieur Bruno Marchand.

