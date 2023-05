Tournée du président 2023 - L'UMQ s'arrête au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'est arrêté aujourd'hui au Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de sa tournée des régions ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ». La journée a débuté tôt en matinée par une rencontre avec le maire de Rimouski, monsieur Guy Caron, suivie d'un moment d'échange avec plusieurs élues et élus de la grande région. Lors de cet arrêt, le président a rencontré le milieu économique régional dans le cadre d'un diner-conférence organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette (CCIRN).

« Ces moments sont précieux pour nous permettre de comprendre, voir et constater les différents défis auxquels les régions sont confrontées. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'échanger avec les élues et élus, ainsi que le milieu économique sur plusieurs enjeux propres au Bas-Saint-Laurent, mais qui ont des ramifications partout au Québec : pénurie de logements, enjeux de mobilité. », a mentionné le président de l'UMQ à la suite de sa journée dans la région.

« Les responsabilités des municipalités sont de plus en plus grandes et les défis ne cessent d'augmenter. Dans ce contexte, il est plus qu'important pour nous de partager nos enjeux, les enjeux de notre région. Nous sommes confiants que ces échanges permettront d'alimenter les prochaines décisions en prévision du nouveau partenariat avec Québec. » a précisé le président du caucus régional du Bas-Saint-Laurent et maire de Rimouski, monsieur Guy Caron.

Le prochain arrêt du président de l'UMQ sera à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2023, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

