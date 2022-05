Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cadre de sa tournée du Québec ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de mesdames Sylvie Beaumont, présidente du caucus régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l'UMQ et mairesse d'Alma, et Julie Dufour, membre du comité exécutif de l'Union et mairesse de Saguenay, monsieur Côté a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus municipaux et échanger sur leurs priorités locales et régionales.

Cette tournée, qui s'arrête dans plus d'une vingtaine de municipalités à travers le Québec d'ici le début septembre, vise à bâtir une plateforme électorale municipale en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Quatre grands thèmes sont abordés : les finances et la fiscalité; l'habitation et le logement; l'aménagement du territoire et les infrastructures; le développement régional.

« Je suis très heureux d'aller sur le terrain et d'échanger avec mes collègues de la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette étape s'avère essentielle afin que la plateforme électorale que nous sommes à élaborer soit le reflet des préoccupations des municipalités jeannoises et saguenéennes. À terme, les différentes formations politiques seront invitées à se positionner sur nos priorités », a déclaré monsieur Côté.

« Du Domaine-du-Roy au Fjord-du-Saguenay, en passant par Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est et Saguenay, notre grande région fait face à plusieurs enjeux importants. Je pense tout particulièrement à la pénurie de logements, à la filière forestière et au secteur de l'aluminium. Cette tournée est un moment propice pour nous rassembler et nous mobiliser autour de positions communes quant à des enjeux stratégiques pour l'avenir de nos communautés », a soutenu pour sa part madame Beaumont.

« Je suis heureuse d'avoir pu accueillir le président de notre Union ainsi que des élues et élus de notre région dans le cadre de cette tournée du Québec! Saguenay, capitale régionale, a des défis, notamment concernant l'occupation du territoire, la pénurie de logement et de main-d'œuvre ainsi que la fiscalité municipale qui n'est pas adaptée à l'immensité de notre territoire. Cette rencontre nous a également permis de discuter de développement économique et industriel de Saguenay et de la région », a conclu madame Dufour.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

