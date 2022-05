Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI,QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui à Rimouski, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence du président du caucus régional du Bas-Saint-Laurent et maire de Rimouski, monsieur Guy Caron, Monsieur Côté a profité de l'occasion pour présenter la Feuille de route municipale sur l'habitation.

Cette tournée du Québec vise à identifier les grandes priorités municipales en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

« Je vais sur le terrain pour échanger avec mes collègues de partout au Québec. Au Bas-Saint-Laurent, lorsqu'on dit « Municipal d'abord », ça veut dire l'habitation. La crise du logement touche toutes les régions, mais de différentes façons. Lorsqu'on manque de logements, c'est la vitalité d'un milieu qui en paie le prix. En plus, cette rareté occasionne une hausse des prix des loyers. Trois personnes sur quatre se disent inquiètes quant à la possibilité de trouver un logement selon leur budget et leur besoin si elles devaient déménager. C'est assez inquiétant. C'est pourquoi il faut s'attaquer au déficit structurel en logement dès maintenant », a déclaré monsieur Côté.

La Feuille de route municipale sur l'habitation comporte trois grands thèmes : la création de logements, l'adéquation entre l'offre et la demande et le maintien de la qualité du parc de logements existants.

« Les taux d'inoccupation sont critiques, et à Rimouski, il est maintenant à 0,2 %. Nous avons besoins de plus de logements abordables et des logements de plus grande taille pour soutenir l'attractivité de notre ville, pour les travailleuses et travailleurs, mais aussi la communauté étudiante qui connait une forte croissance avec l'ouverture du nouveau pavillon de médecine cet automne et la création d'un programme de formation en médecine vétérinaire en 2024. Il nous faut trouver des solutions durables à cette problématique », a soutenu pour sa part monsieur Caron.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

