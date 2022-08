Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région des Laurentides

SAINT-COLOMBAN, QC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui à Saint-Colomban, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence du président du caucus régional des Laurentides de l'UMQ et maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande, M. Côté a profité de l'occasion pour discuter des enjeux locaux et régionaux avec les élues et élus municipaux.

Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une trentaine de municipalités à travers le Québec jusqu'en septembre, vise à faire le point sur les priorités municipales en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Quatre grands thèmes sont abordés : les finances et la fiscalité; l'habitation et le logement; l'aménagement du territoire et les infrastructures; le développement régional.

« Je veux entendre ce que les élues et les élus de partout au Québec ont à dire. J'ai déjà visité douze régions administratives et je compte visiter les cinq autres au cours des prochaines semaines. J'ai besoin de prendre le pouls sur le terrain, dans toutes les régions, pour pouvoir porter les enjeux des différents milieux. De la Gaspésie à l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec jusqu'en Estrie, en passant par les Laurentides, je vais couvrir l'ensemble du territoire », a déclaré Daniel Côté.

« De Deux-Montagnes à Antoine-Labelle, en passant par La Rivière-du-Nord, Thérèse-De Blainville, Mirabel, Argenteuil, les Pays-d'en-Haut et la MRC des Laurentides, notre vaste région fait face à des défis importants. Je pense entre autres à la mobilité durable, à la protection de l'environnement, à l'aménagement du territoire, au logement et au développement économique. Cette tournée est un moment propice pour nous rassembler et nous mobiliser autour de positions communes quant à des enjeux stratégiques pour l'avenir de nos communautés », a soutenu pour sa part Xavier-Antoine Lalande.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rimouski, Rouyn-Noranda, Québec, Lévis, Saint-Georges, Salaberry-de-Valleyfield, Longueuil, Granby, Sherbrooke, Windsor, Chambly, Montréal, Laval, Delson, Mascouche, Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville, Saint-Colomban, Chapais, Sept-Îles, Fermont, Drummondville, Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Thurso et Gatineau.

Pour plus de détails concernant la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

À propos de l'UMQ

