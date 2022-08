Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui à Trois-Rivières, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence du président du caucus régional de la Mauricie et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers, et du maire de Trois-Rivières, monsieur Jean Lamarche, monsieur Côté a profité de l'occasion pour discuter des enjeux locaux avec les élues et élus de la région.

Cette tournée, qui s'est déjà arrêtée dans la plupart des régions administratives, vise à faire le point sur les priorités politiques des municipalités en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Lors du Sommet électoral qui se tiendra le 16 septembre prochain à Montréal, l'Union invitera la cheffe et les chefs des principaux partis politiques à se positionner sur la plateforme électorale de l'UMQ, dévoilée la semaine dernière.

« La tournée me permet de prendre en compte les perspectives de toutes les élues et tous les élus municipaux et présentement, c'est surtout l'inflation qui les préoccupe. Effectivement, dans le contexte actuel, les budgets municipaux font face à une grande pression, notamment en raison de l'augmentation des coûts du béton, de l'asphalte et du carburant. On s'attend à ce que le prochain gouvernement s'engage financièrement auprès des municipalités », a déclaré monsieur Côté.

« La fiscalité et les finances sont au cœur des priorités des élues et élus de la Mauricie. Il faut impérativement diversifier les sources de revenus des municipalités et réduire ainsi leur dépendance à l'impôt foncier, en demandant entre autres au gouvernement du Québec de payer l'ensemble de ses taxes foncières. Il est également essentiel de s'attaquer à la crise du logement, en accélérant la construction de logements sociaux et abordables dans toutes les régions », a soutenu pour sa part monsieur Angers.

« Je suis heureux d'accueillir à Trois-Rivières le président de l'UMQ, et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté. Lors de cette rencontre, j'ai pu discuter avec lui sur des sujets municipaux importants; notamment sur l'habitation, le développement de notre territoire et l'environnement. À l'approche des élections provinciales, les villes doivent être entendues et cette rencontre avec M. Côté m'a permis de lui brosser un portrait actuel afin qu'il puisse être au fait des enjeux trifluviens », a conclu monsieur Lamarche.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rimouski, Rouyn-Noranda, Québec, Lévis, Saint-Georges, Salaberry-de-Valleyfield, Longueuil, Granby, Sherbrooke, Windsor, Chambly, Montréal, Laval, Delson, Mascouche, Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville, Saint-Colomban, Chapais, Sept-Îles, Fermont, Drummondville, Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Thurso et Gatineau.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'Union.

