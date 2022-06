Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui en Estrie, dans le cadre de sa tournée du Québec ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de la présidente du caucus régional et mairesse de Windsor, madame Sylvie Bureau, et de la mairesse de Sherbrooke, madame Évelyne Beaudin, monsieur Côté a profité de l'occasion pour discuter des enjeux locaux et régionaux avec les élues et élus municipaux.

Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une vingtaine de municipalités à travers le Québec jusqu'en septembre, vise à bâtir une plateforme électorale municipale en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Quatre grands thèmes sont abordés : les finances et la fiscalité; l'habitation et le logement; l'aménagement du territoire et les infrastructures; le développement régional.

« Je suis très heureux d'aller sur le terrain et d'échanger avec mes collègues de la région de l'Estrie. Cette étape s'avère essentielle afin que la plateforme électorale que nous sommes à élaborer soit le reflet des préoccupations des municipalités estriennes. À terme, les différentes formations politiques seront invitées à se positionner sur nos priorités, lors du Sommet électoral du 16 septembre prochain », a soutenu monsieur Côté.

« De Memphrémagog au Val-Saint-François, en passant par Coaticook, le Granit, le Haut-Saint-François, les Sources et Sherbrooke, l'habitation est un enjeu prioritaire. Le taux d'inoccupation pour les logements locatifs était de 0,9 % en 2021. Le 1er juillet approche à grands pas et la situation actuelle est préoccupante pour les municipalités. Nous serons les premières à être interpellées par les concitoyennes et les concitoyens qui n'arriveront pas à se loger. Et cette crise entraîne des répercussions sociales sur nos communautés. Les gens les plus vulnérables risquent de se retrouver à la rue. Il faut collectivement s'attaquer au déficit structurel, c'est prioritaire », a ajouté madame Bureau.

« Les élections de cet automne sont à nos portes, et pour Sherbrooke, l'aménagement du territoire, sous toutes ses formes, est un enjeu de premier plan. Nous devons cesser l'étalement urbain, mais comme nous avons une croissance forte, nous faisons face à une pression immobilière importante. Cette même pression amène beaucoup de défis lorsque nous voulons protéger nos boisés et nos milieux humides. Nous saluons les visions énoncées par le gouvernement du Québec dans la Politique nationale de l'architecture et du territoire plus tôt ce mois-ci. Nous surveillerons avec beaucoup d'attention les moyens qui nous seront proposés pour arriver à ces objectifs, afin de nous permettre d'assumer pleinement notre rôle de gouvernement de proximité », a conclu madame Beaudin.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Delson, Granby, Windsor et Sherbrooke.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

