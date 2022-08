Tournée du président 2022 - L'UMQ poursuit sa tournée dans la région de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté dans la région de la Côte-Nord, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022 amorcée le 19 mai dernier et ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de messieurs Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles, et Martin St-Laurent, maire de Fermont, monsieur Côté a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus municipaux et échanger sur leurs priorités locales et régionales.

Soulignons qu'il s'agissait de la seconde visite du président de l'Union sur le territoire nord-côtier, après un arrêt à Baie-Comeau le 24 mai dernier. Cette tournée, qui se sera arrêtée dans plus d'une trentaine de municipalités à travers le Québec d'ici le début septembre, vise à faire le point sur les priorités politiques en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Quatre grands thèmes sont abordés : les finances et la fiscalité; l'habitation et le logement; l'aménagement du territoire et les infrastructures; le développement régional.

« Dans un peu plus d'un mois, les Québécoises et les Québécois iront voter pour choisir leur prochain gouvernement. Ce sera un moment charnière pour le milieu municipal et ce sera l'occasion de montrer aux partis politiques que les municipalités ont des attentes précises envers le gouvernement qui sera élu. On doit s'unir, se concerter et collaborer pour parler d'une seule voix et pour mettre de l'avant les priorités de toutes les régions du Québec. C'est pour cette raison que je réalise cette tournée », a déclaré monsieur Côté.

« Les infrastructures récréatives ou sportives sont des incontournables dans nos communautés. Pour nous, en région, elles contribuent à notre attractivité. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives a été très populaire auprès des municipalités, mais malheureusement, l'enveloppe financière s'est avérée insuffisante. Près de cinq projets sur six ont été rejetés. Ainsi, nous voulons que le gouvernement du Québec octroie un financement prévisible et durable pour ce type d'infrastructures », a soutenu pour sa part monsieur Beaupré.

« Les municipalités qui, comme Fermont, ont sur leur territoire des entreprises qui exploitent des ressources naturelles doivent leur fournir des infrastructures en bon état. On doit assumer une charge importante pour les entretenir, notamment en ce qui a trait au réseau routier. Ainsi, pour nous, il est essentiel de recevoir notre part des bénéfices liés à ces activités. Les retombées économiques dont profite le gouvernement du Québec devraient être réparties plus équitablement avec les municipalités », a conclu pour sa part monsieur St-Laurent.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rimouski, Rouyn-Noranda, Québec, Lévis, Saint-Georges, Salaberry-de-Valleyfield, Longueuil, Granby, Sherbrooke, Windsor, Chambly, Montréal, Laval, Delson, Mascouche, Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville, Saint-Colomban, Chapais, Sept-Îles, Fermont, Drummondville, Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Thurso et Gatineau.

Pour plus de détails concernant la tournée, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

