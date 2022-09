Tournée du président 2022 - L'UMQ conclut sa tournée dans la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui à Gatineau, pour clore sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence de monsieur Benoit Lauzon, président du caucus régional de l'UMQ pour l'Outaouais et maire de Thurso, ainsi que de madame France Bélisle, membre du comité exécutif de l'UMQ et mairesse de Gatineau, monsieur Côté a profité de l'occasion pour discuter des enjeux locaux et régionaux avec les élues et élus municipaux.

Cette tournée, qui s'est arrêtée dans chacune des 17 régions administratives, visait à faire le point sur les priorités politiques des municipalités en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain. Lors du Sommet électoral qui se tiendra le 16 septembre à Montréal, l'Union invitera la cheffe et les chefs des principaux partis politiques à se positionner sur la plateforme électorale de l'UMQ, dévoilée le 25 août dernier.

« L'élection du 3 octobre prochain sera déterminante pour le milieu municipal. Avec l'inflation qui atteint des sommets jamais vus depuis 40 ans, les municipalités auront du mal à aller de l'avant avec les projets qui étaient prévus. Qu'on parle de construction de logements sociaux et abordables, de mise à niveau des infrastructures ou d'investissements pour l'adaptation aux changements climatiques, les coûts explosent et nos budgets municipaux ne peuvent pas suivre le rythme. Le gouvernement qui sera élu devra être au rendez-vous pour réduire cette pression sur nos budgets », a déclaré monsieur Côté.

« L'Outaouais est une région très prisée pour ses activités de villégiature et de plein air. Toutefois, avec l'engouement pour le graphite qui est présent dans notre sol, nous sommes très inquiets pour la protection de notre territoire. Nous ne sommes pas contre l'exploitation du minéral, mais les municipalités veulent avoir un certain contrôle sur les zones qui peuvent faire l'objet d'un claim minier, mais pour ce faire, il devra y avoir des changements dans la législation. Nous voulons protéger adéquatement les endroits habités, nos lacs et nos rivières », a ajouté monsieur Lauzon.

« Considérant les besoins majeurs en matière d'habitation et la pénurie de logements, Gatineau se joint aux municipalités de partout au Québec pour réclamer du financement supplémentaire et surtout, de la souplesse dans les programmes pour répondre aux réalités régionales. Dans le cas de Gatineau, notre situation frontalière avec Ottawa engendre une pression importante. La structure fiscale actuelle, basée sur l'impôt foncier, est aussi au cœur de nos préoccupations. Les responsabilités que le gouvernement du Québec nous impose en infrastructure, en environnement et pour l'octroi de terrains scolaires par exemple, ne peuvent plus venir sans argent », a conclu madame Bélisle.

Le président de l'UMQ a par ailleurs profité de sa visite en Outaouais pour confirmer aux élues et élus que l'édition 2023 des assises annuelles de l'Union, le principal rendez-vous du milieu municipal au Québec, se tiendrait du 3 au 5 mai prochains, au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau.

