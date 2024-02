Tournée des régions du Québec : point de mire de la FCEI sur la Côte-Nord

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) était de passage ces deux derniers jours sur la Côte-Nord, à l'occasion de sa tournée des régions. François Vincent, vice-président pour le Québec ainsi que Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président recherche ont donné deux conférences sur les défis et les opportunités des PME du Québec et de la Côte-Nord, en collaboration avec les Chambres de commerce de Manicouagan, et de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utanam. Ils ont pris le pouls de près de 100 entrepreneurs.

Faits saillants de l'économie de la Côte-Nord :

94,2 % des établissements de la Côte-Nord ont moins de 50 employés;

8,7 G$ : le PIB de la région;

3,7 % : taux de chômage (décembre 2023, incluant le Nord-du-Québec);

4 025 postes à pourvoir (troisième trimestre 2023, incluant le Nord-du-Québec);

« La Côte-Nord est une région dynamique et riche grâce aux PME des industries clés dans ses différentes communautés, comme la foresterie, les pêcheries, le tourisme, l'aluminium, le fer et l'énergie, pour n'en nommer que quelques-unes. En rencontrant les acteurs locaux, nous avons constaté des défis communs à l'échelle provinciale, dont les pénuries de main-d'œuvre. La pression est telle que près de la moitié des PME québécoises évaluent un risque à court ou à moyen terme quant à leur survie si le problème persiste ou s'aggrave », commente Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président recherche à la FCEI.

La FCEI a également entendu les enjeux spécifiques à la région, comme le transport (lien routier pour relier la Côte-Nord et transport aérien), la relève entrepreneuriale, la crise du logement et l'intégration des PME locales dans la réalisation des grands projets.

Les PME veulent contribuer et le gouvernement du Québec peut faire une différence

La FCEI a constaté que les entrepreneurs présents à la rencontre désirent ardemment contribuer à un avenir prospère pour les PME et l'économie de la région. Cependant, elle est inquiète au regard de la situation économique et des nombreux défis auxquels font face les PME de la province. Le gouvernement du Québec peut faire une différence en ciblant l'allègement fiscal et réglementaire, en accompagnement mieux les petites entreprises, ce qui aiderait les PME à entreprendre le virage de l'automatisation.

Il y a 45 % des entreprises sur la Côte-Nord qui ont moins de cinq employés. Pour celles-ci, la pression est plus grande pour tout : le manque d'employés, l'augmentation des coûts et le poids de la paperasserie. Malheureusement, le Québec est la seule province qui ne donne pas accès au taux réduit d'impôt pour les plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services, très importants pour la région administrative. Les taxes sur la masse salariale mettent aussi beaucoup de pression, le Québec étant le champion canadien à ce chapitre avec le plus lourd fardeau.

« Il faut réduire la fiscalité des petites entreprises pour les aider à investir et gagner en productivité, à augmenter les salaires, à contribuer à leur économie locale. C'est tellement stratégique de mettre les PME au centre de la politique économique, car chaque dollar dépensé dans les commerces locaux permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ pour les multinationales », conclut François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI remercie grandement les Chambres de commerce de Manicouagan et de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utanam pour leur implication dans le milieu entrepreneurial de la Côte-Nord.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions, dont 21 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

