Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus municipaux de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, était aujourd'hui en Estrie à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré Mme Marie‑Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke, Mme Julie Bourdon, 2e vice‑présidente de l'UMQ et mairesse de Granby, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région. Les discussions ont porté sur des enjeux prioritaires pour l'Estrie, notamment la main‑d'œuvre étrangère et la hausse des coûts des infrastructures municipales.

« À la veille du budget du gouvernement du Québec, les élues et élus de l'Estrie ont rappelé l'importance de faire des infrastructures municipales une priorité absolue. Les municipalités sont au cœur de la vie quotidienne et des services essentiels aux gens. Dans un moment charnière pour l'économie québécoise, chaque dollar investi doit avoir un impact réel. Sans leviers stables, prévisibles et un réinvestissement massif, plusieurs infrastructures essentielles risquent d'être compromises au cours des prochaines années. » a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Des moments d'échanges comme ceux d'aujourd'hui sont essentiels. Les enjeux sont nombreux, et nous avons pu discuter des besoins spécifiques de la région avec les représentantes et représentants locaux. La main‑d'œuvre et les infrastructures demeurent au cœur des préoccupations des municipalités estriennes. Cette rencontre nous permet de faire valoir nos priorités et de renforcer notre collaboration avec l'UMQ. L'Estrie doit continuer d'être une force de proposition au sein de l'UMQ » a expliqué Julie Bourdon, 2e vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Granby

« Recevoir le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, est une opportunité pour Sherbrooke et toute l'Estrie de mettre en valeur ce qui nous distingue, comme notre capacité d'innover et de travailler ensemble, et aussi d'illustrer certains des défis communs qui doivent être portés à l'attention du gouvernement du Québec. Il existe, entre autres, une façon de donner beaucoup d'argent aux municipalités sans que cela ne coûte un sou et c'est en suspendant les normes abusives comme celles qui s'appliquent aux surverses constituées de 97 % d'eau de pluie, et celles associées aux normes sismiques. Les premières nous obligent à augmenter la capacité de notre usine de traitement des eaux et limitent notre développement, et les deuxièmes empêchent notamment de convertir des bâtiments patrimoniaux qui sont alors laissés à l'abandon. » a déclaré madame Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]